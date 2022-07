Soudan: Agar lance une initiative politique en trois phases pour résoudre la crise politique

Khartoum — Le Membre du Conseil de Souveraineté de Transition (CST) et Leader du Mouvement Populaire de Libération du Soudan-Nord (SPLM-N), Malik Agar, a annoncé qu'il présenterait une nouvelle initiative politique qui comprend trois phases pour la résolution de la crise politique.

Il a expliqué que l'initiative vise à surmonter la crise actuelle et à compléter le processus de paix, fournir l'aide humanitaire aux personnes déplacées et aux réfugiés et à compléter les arrangements sécuritaires.

Lors d'une réunion avec les membres du corps diplomatique accrédités à Khartoum mardi soir, Agar a dit que l'initiative est basée sur l'accord propre à la détermination précise des juridictions et des tâches entre les différentes organes de l'État qui, a-t-il dit, contribueraient à la résolution du problème politique dont souffre le Soudan depuis son indépendance.

Il a ajouté que l'initiative appelle également à la formation d'un gouvernement de compétences nationales et à la sélection du premier ministre pour gérer le pays et confronter les tâches urgentes à la tête desquels la crise économique.

Le leader du SPLM-N a ajouté que la troisième phase représente l'étape d'un dialogue national compréhensif auquel tout le monde participe, à l'exception du Parti du Congrès National dissous, et dans lequel la participation des nouvelles forces politiques et sociales apparues après la révolution et des organisations de jeunes, de femmes, de réfugiés et de personnes déplacées dont les questions ont été ignorés pendant de longues périodes est garantie.

Il a souligné l'importance de compléter et de soutenir le processus de paix et en disant: " Ceux qui font la gloire et la paix sont les vrais gagnants de la guerre.", a-t-il conclu.