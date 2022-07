Cote d'Ivoire: Amélioration du climat des affaires - L'IDU déployé à l'intérieur du pays

Ce sont deux réformes qui vont booster les affaires en Côte d'Ivoire. Jeudi 7 juillet à l'auditorium de la Primature a eu lieu le lancement du projet chaîne de valeur dont une des composantes clé est la généralisation de l'identifiant unique (IDU) ainsi que la dématérialisation et la rationalisation des licences et permis d'affaires.

Selon la DG du CEPICI, Solange Amichia, l'identifiant unique (IDU) était limité seulement à la ville d'Abidjan. Cela, du fait que la compétence du tribunal du commerce n'est pas étendue à l'intérieur du pays. " Le tribunal du commerce n'est compétent qu'à Abidjan. Il fallait faire l'extension (de l'IDU) à l'intérieur du pays au niveau des greffes. Le projet permet d'aligner les opérateurs à l'intérieur du pays avec un identifiant unique au même niveau que ceux qui sont créés à Abidjan qui leur permet d'interagir avec les administrations comme celles d'Abidjan ", a-t-elle justifié.

Quant au second projet portant sur la dématérialisation et rationalisation des licences et autres, elle a indiqué qu'il est question de créer un portail unique pour que tous les opérateurs qui demandent une licence, une autorisation d'agrément accèdent à cette requête.

Pour Arthur Coulibaly, coordonnateur du projet chaîne de valeur, l'enjeu est d'aller vers un développement économique équilibré. " Nous voulons transformer nos matières premières mais la meilleure façon c'est de faire en sorte que les entreprises soient le plus proche possible de la zone de transformation. Et si nous voulons les inciter à aller à l'intérieur du pays, il ne faudrait pas qu'elles soient à chaque fois obligées de revenir à Abidjan ", a-t-il fait savoir. À l'en croire, tout ceci va contribuer à améliorer l'environnement des affaires qui, à son tour, va permettre la création d'emplois et de richesse notamment pour les femmes et pour les jeunes.