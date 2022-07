Cote d'Ivoire: Budget-programmes - Les contrôleurs budgétaires en formation

En 2023, les établissements publics nationaux (EPN) rejoindront les autres entités publiques qui ont basculé en mode budget-programmes depuis 2020.

Après les ordonnateurs de ces structures, c'est au tour des contrôleurs budgétaires de s'approprier les innovations apportées par le budget-programmes, notamment la mutation vers la nouvelle nomenclature budgétaire. A cet effet, un séminaire de renforcement des capacités a débuté hier, mardi 12 juillet 2022 à l'Heden Golf Hôtel, sous le thème " le contrôle budgétaires des EPN dans le contexte du budget-programmes ".

Procédant à l'ouverture de ce séminaire, le directeur général du budget et des finances, Traoré Seydou, a indiqué que le contrôle budgétaire dans le cadre du budget-programmes nécessite une mise à niveau des compétences et connaissances. Désormais, le contrôleur budgétaire est appelé à apprécier la soutenabilité de la programmation et de l'exécution du budget des EPN. Il est appelé à émettre un avis motivé sur le caractère soutenable du projet de budget, en vue des conférences budgétaires. Par ailleurs, le contrôleur budgétaire doit procéder à un contrôle de l'exécution physique de la commande publique, en vérifiant la traçabilité des biens et l'affectation effective des acquisitions aux bénéficiaires.

" Vous devez vous approprier tous les nouveaux textes législatifs et règlementaires afin de mieux vous outiller dans l'exercice de vos nouvelles missions. Le présent séminaire vous permettra de les accomplir dans la régularité et l'efficacité ", a indiqué Traoré Seydou.

Pour sa part, le directeur du contrôle budgétaire, Doua Marcel, a exprimé sa reconnaissance au DGBF d'avoir initié ce séminaire de renforcement des capacités des contrôleurs budgétaires pour un contrôle budgétaire optimal. Pendant trois jours, les participants pourront prendre connaissances des rôles et responsabilités du contrôle budgétaire dans la préparation et l'exécution du budget-programmes et de la nouvelle nomenclature budgétaire de l'Etat. Ils pourront réviser, entre autres, le cadre juridique rénové de la gestion budgétaire des EPN.