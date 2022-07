Cote d'Ivoire: Football - 71 localités en course pour l'édition 2022 de la Coupe Dominique Ouattara

Et revoilà la Coupe Dominique Ouattara ! Après deux années d'interruption du fait de la pandémie de Covid-19, la tribune offerte par la Première Dame pour une occupation saine des enfants pendant les vacances scolaires est de retour. Et pour la reprise, ce sont 71 localités qui accueilleront l'édition 2022 dont le lancement a eu pour cadre, ce mardi 12 juillet 2022, au cabinet de la Première Dame à Cocody Ambassades à Abidjan. C'était l'occasion pour la directrice nationale de la Fondation Children of Africa, Mme Nadine Sangaré, de revenir sur les motivations de cette compétition et surtout de l'engagement de la Première Dame en faveur des enfants.

"Le sport en général et le football en particulier participe à l'épanouissement de nos enfants en leur apportant des valeurs telles que l'esprit d'équipe et la discipline. Par la promotion de ces valeurs, associée à nos actions dans le secteur de l'éducation, la santé et le social, la Fondation Children of Africa œuvre pour le bien-être de nos enfants. A cet effet, le tournoi Children of Africa qui est à sa 13e édition offre à des milliers d'enfants âgés de 7 à 15 ans, la joie de participer à une compétition pendant les vacances scolaires", déclaré la Mme Nadine Sangaré.

Des propos soutenus par le ministre des Sports. Pour Paulin Claude Danho, les enfants de Côte d'Ivoire sont des privilégiés parce qu'ils sont, à nouveau, "arrosés par Maman Dominique", "traduit tous les jours par ses actes la volonté de Son Excellence Monsieur le président de la République de créer dans notre pays, une société plus solidaire, plus humaine ". Le ministre Danho n'a pas manqué de remercier la First Lady pour " ses nombreuses actions en faveur des couches, maillons les plus vulnérables de notre pays. Les femmes, hier pour leur autonomisation, nos mères, la mère et l'enfant pour la santé, la jeunesse par son éducation".

Le Président de la Fédération ivoirienne de football, Yacine Idriss Diallo s'est réjoui du projet de la Première Dame qui fait la part belle à la l'élite de demain. "Ces enfants, c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire. Notre pays est reconnu par la qualité de la formation. On a la chance d'avoir un président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, qui a toujours mis en avant la nécessité d'avoir un Ivoirien bien formé. Et l'une des dimensions de la formation, c'est le sport. Nous sommes dans un pays où les études nous permettent d'avancer mais le sport est un moyen, un outil d'accomplissement, qui peut aider notre jeunesse à être éloigner des vices et fléaux, à éviter les tentations négatives ", a affirmé Yacine Idriss Diallo. Accompagné de son premier vice-président, Malick Tohé, et de plusieurs membres de son Comité exécutif notamment Salif Bictogo, par ailleurs président de la Ligue professionnelle de football (LPF), de Bonaventure Kalou, d'Abdoulaye Diabaté, du directeur exécutif Armand Gohourou, et d'Ahmed Ouattara, le patron du football ivoirien a pris l'engagement d'accompagner le projet lancé depuis 2008.

Le porte-parole des localités hôtes du tournoi, rejoint le maire de Grand-Bassam, Jean-Louis Moulot, maire de Grand-Bassam a ajouté qu'à travers cette activité de vacances, la Fondation Children of Africa vient renforcer sa présence sur le terrain auprès de sa cible. Il s'est ensuite étalé sur les valeurs promues par ce tournoi, à savoir le goût de l'effort, le respect de l'autre, la persévérance,...

Pensionnaire du centre Diambars de Koumassi, le jeune Gbedjeha Cédric (12 ans) a chargé la directrice de la Fondation de traduite à la présidente, la Première Dame, tout leur amour, l'amour des enfants de Côte d'Ivoire, le Benin pour l'ensemble de son œuvre en leur faveur.

Au niveau des récompenses, le directeur de la communication de la Première Dame, Brahima Coulibaly, a précisé que chacune des 71 localités bénéficiera de 410.000 FCFA de primes répartis entre le vainqueur (200000 FCFA), le finaliste 100000 et 50000 pour le troisième en plus des trois jeux de maillots, six ballons et de la prime de meilleur buteur (30000) et celle de meilleur gardien (30000). Soit un total de plus de 29,5 millions FCFA de primes pour les 71 localités.