Cote d'Ivoire: Rencontre Ouattara, Bédié et Gbagbo - Le révérend Ediémou Blin Jacob - "Nous ne voulons pas de consensus, mais des sacrifices de la part de chacun d'eux "

Des sacrifices et non un consensus de la part des trois hautes personnalités de la vie politique en Côte d'Ivoire, à l'issue de la réunion du 14 juillet prochain, entre le président de la République Alassane Ouattara et les ex-chefs d'Etat Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo.

Tel est le vœu du Révérend Père Ediémou Blin Jacob, président de l'église du christianisme céleste de Côte d'Ivoire. L'homme de Dieu l'a clairement signifié et expliqué, lors de la 45e cérémonie de célébration de la Vierge Marie, le vendredi 8 juillet 2022, à la paroisse-mère, à Vridi (Port-Bouët). " Agir dans la vérité de Dieu ", c'est également ce qu'il demande au chef de l'Etat et à ses deux prédécesseurs. " Pour aller à la vraie réconciliation, on ne cherche pas forcément à avoir raison, mais on le fait à cause de Dieu. Nous ne voulons pas de consensus, mais des sacrifices de la part de chacun et de tous.

Même quand c'est contre notre intérêt personnel " a ajouté le guide religieux chrétien. Non sans implorer le Seigneur afin que " les discussions soient sincères et fécondes de résolutions concrètes et respectées en faveur du peuple". Car, pour lui, l'opposition extrême entre ces hommes politiques, leurs diverses alliances en fonction des réalités du moment sont à la base de soubresauts que la Côte d'Ivoire a vécus. " Cette terre bénie de Dieu permet la coexistence pacifique entre différentes religions et peuples de divers horizons " a relevé Ediémou Blin Jacob. C'est pourquoi, il les exhorte à appeler leurs partisans à faire preuve de sagesse et à s'inscrire résolument dans la voie de la paix.

Déjà, le Révérend Père Ediémou a dit percevoir des signes d'un avenir radieux pour le pays. Comme par exemple la coïncidence du jour d'Arafat, le 8 juillet, veille de la fête de Tabaski avec la célébration de la Vierge Marie ou celle de la fête de l'Aïd El Kébir (Tabaski), le 9 juillet, avec la cérémonie de consécration de 25 fidèles pour leur fidélité à son église. " Ces différentes coïncidences sont le signe de Dieu pour une véritable paix en Côte d'Ivoire en ce mois de juillet, qui se révèle béni et propice à l'instauration de la paix définitive en Côte d'Ivoire " a conclu le Révérend Père Ediémou. Notons qu'hier, il a officié une prière pour la paix en Côte d'Ivoire, dans sa paroisse-mère.