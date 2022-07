Cote d'Ivoire: Tabaski 2022 - Les fidèles de Yopougon font des prières et bénédictions pour le président de la République

Etre, à toutes les occasions, dans le quotidien de tous ses administrés ! A cette tradition, Gilbert Koné Kafana, maire de Yopougon, ne compte jamais y déroger.

Ainsi, samedi dernier, à l'occasion de la Tabaski, il a dépêché son premier adjoint Coulibaly Issifou et une forte délégation du conseil municipal pour prier, à plusieurs endroits de la commune, avec la communauté musulmane.

Au Lycée moderne du quartier Andokoi, où le périple des envoyés du maire a débuté, Coulibaly Issifou, au nom de Gilbert Koné Kafana, a engagé les imams et l'ensemble des fidèles, à continuer de dire des prières et faire des bénédictions pour le Président Alassane Ouattara. Aussi les guides religieux doivent-ils faire autant pour la Côte d'Ivoire, afin que la paix et la cohésion demeurent. Ce qui a l'avantage de permettre au chef de l'Etat de poursuivre ses multiples actions de développement pour le bien-être de tous les Ivoiriens.

"Au nom du président de la République, au nom du ministre d'Etat Gilbert Koné Kafana, maire de Yopougon, nous venons de prier avec la communauté d'Andokoi. Le message du chef de l'Etat et du maire est d'encourager les guides religieux et la communauté à prier pour le chef de l'Etat, pour le maire et la Côte d'Ivoire ", a rapporté le 1er adjoint.

Quant à l'imam principal de la grande mosquée d'Andokoi, Ousmane Diakité, dans son sermon dont le thème était : " l'épreuve en Islam, facteur de foi et de sagesse ", a invité ses fidèles et tous les Ivoiriens, à vivre dans la piété à l'image d'Abraham qui a " sacrifié son fils Isamël, à l'occasion de la célébration de la Tabaski, par pure foi et piété ".

A la fin de la prière, pour sacrifier à l'acte de foi et d'obéissance d'Abraham à Allah, l'Imam Diakité a immolé un bélier. En ce moment-là, une fois rentré à la maison, chaque musulman pouvait imiter ce geste. Surtout que, la veille déjà, Issifou Coulibaly, au nom du 1er magistrat de Yopougon, a offert 200 béliers aux Imams et aux chefs de communautés pour bien fêter la Tabaski 2022.

Après Andokoi, la caravane des émissaires de Koné Kafana ont visité plusieurs autres mosquées.

Il est bon de noter que la Tabaski a lieu 70 jours après le Ramadan. Cette fête est également appelée " Aïd-el-Kebir ".