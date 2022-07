Madagascar: Craintes de troubles - Mobilisation des préfets et chefs de districts

Face aux éventuelles conséquences de la hausse des prix du carburant, les autorités de l'Etat sont sur le qui-vive. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, le ministre de l'Intérieur n'a pas caché ses inquiétudes.

Alors que les proches du régime multiplient les explications sur les raisons de la hausse des prix du carburant depuis ce lundi et apportent tour à tour leurs analyses, Justin Tokely, ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation (MID), a montré une certaine inquiétude, plus qu'une anticipation sur ce qui pourrait se passer. En effet, dans une vidéo publiée sur la page Facebook du MID, le ministre a appelé les représentants de l'État à veiller à l'ordre public dans ce contexte de hausse des prix des carburants. Des sources ont d'ailleurs indiqué que des préfets et des chefs de régions se sont réunis depuis hier pour faire face à cette conjoncture particulière.

En effet, un semblant de calme est observé depuis lundi malgré la présence de tensions palpables dans la société. Et les réactions de certains responsables ne sont pas pour calmer l'opinion. Le ministre de l'Intérieur tente ainsi d'appréhender les impacts de la hausse des prix du carburant en appelant les représentants de l'Etat à veiller à l'ordre public dans ce contexte particulier.

" Des gens pourraient être amenés à manifester, que ce soit les transporteurs ou d'autres catégories de personnes" , a lâché le responsable. Serge Zafimahova, analyste politique, a d'ailleurs indiqué ce risque et a interpellé également les responsables. Selon lui, " cette décision pourrait attiser la colère de la population. De plus, jusqu'à présent aucun décret n'a été pris concernant la hausse de salaire ".

Services déconcentrés. " Les représentants de l'Etat et ses différents services déconcentrés sont ainsi amenés à coopérer afin de veiller à l'ordre public ", a soutenu le membre du gouvernement. Des préfets et des chefs des régions étaient ainsi en pourparler depuis hier. Les sujets abordés lors de ces réunions concernent probablement les stratégies à mettre en place pour faire face à une éventuelle réaction hostile qui pourrait conduire à des troubles.

En effet, des transporteurs, dans certaines zones, trouvent les décisions désavantageuses et certains d'entre eux ont même pris des résolutions qui ne vont pas dans l'intérêt de la population. Les membres de la fédération des associations de protection des consommateurs, quant à eux, ont souligné ce mardi que " la hausse du prix des PPN est insupportable et que le ministère doit prendre ses responsabilités puisque la population est à bout, d'autant que la hausse de prix du carburant va davantage aggraver la situation ". Et cela, après les observations dans les régions, ont-ils indiqué.

Profiteurs. D'autres consignes ont été également observées dans la vidéo qui est devenue virale depuis hier. Justin Tokely n'a pas caché ses inquiétudes sur une probable hausse brutale des prix des produits de première nécessité dans certaines régions. " En cas de constatation de délit, les responsables sont appelés à appliquer la loi ", a-t-il précisé. Face à la pratique de prix à la pompe plus élevés que ceux fixés par l'Etat constatée dans certaines régions et districts, le ministre de l'Intérieur invite les Préfets de Police et les Chefs districts à surveiller les prix du carburant appliqués au niveau des stations-service dans leurs localités respectives.

" Aucune station-service ne doit vendre au-dessus des prix délimités par l'Etat" , a-t-il exigé. Des cas d'abus ont été signalés par les consommateurs dans certaines zones justes quelques heures après l'annonce de la hausse. " Il faut aussi faire attention à ceux qui font des retenues de stocks" , a fait savoir le ministre tout en continuant que " ceux qui font des stocks illicites chez eux" . À l'allure où vont les choses, une deuxième hausse s'annonce très difficile pour la population et demande ainsi une fine anticipation de la part des dirigeants pour éviter toutes manipulations possibles.