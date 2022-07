Cote d'Ivoire: Développement durable - La Côte d'Ivoire présente son 2e rapport national volontaire à New York

Le ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba présentera à New York le jeudi 14 juillet 2022, le second Rapport national volontaire (Vnr) de la Côte d'Ivoire. Au cours de cette rencontre, l'émissaire du gouvernement mettra l'accent sur l'état de réalisations des Objectifs du Développement durable (Odd) en Côte d'Ivoire.

Principale plateforme des Nations Unies sur le développement durable, le Forum Politique de Haut Niveau, qui se tient chaque année depuis 2015, réunit les nations membres de l'organisation, à New York, pour évaluer leurs efforts dans la réalisation du Programme de développement durable à l'horizon 2030 et des objectifs de développement durable (Odd).

En marge de cet important rendez-vous mondial, le ministère du Plan et du Développement organisera en partenariat avec le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, et l'appui du Système des Nations Unies et des partenaires techniques et financiers, un évènement spécial sur le Programme social du gouvernement (PSGouv), le vendredi 15 juillet 2022, au siège de la mission permanente de la Côte d'Ivoire, à New York.

Ce sera l'occasion pour le gouvernement ivoirien de faire la promotion du Programme social, qui a permis d'atteindre des résultats satisfaisants dans tous les domaines concernés, auprès des donateurs et autres partenaires au développement. Il sera présenté d'une part, comme une bonne pratique prenant en compte les droits humains et d'autre part, comme un accélérateur de la mise en œuvre des grands chantiers du Plan national de Développement (Pnd) 2016-2020 et des Objectifs de Développement durable mettant l'accent sur les personnes susceptibles d'être laissées de côté.

Ce forum politique de haut niveau sur le développement durable, a pour thème : "Reconstruire en mieux après la pandémie de Covid-19 tout en avançant dans la mise en œuvre du Programme de développement durable à l'horizon 2030".