Cote d'Ivoire: Disparition - Le Cavally a prié pour le repos de l'âme d'Amadou Gon Coulibaly

8 juillet 2020-8 juillet 2022. Cela fait 2 ans qu'Amadou Gon Coulibaly, ancien Premier ministre ivoirien, a été rappelé à Dieu. À l'occasion de cette date anniversaire de son décès, le Cavally a rendu un vibrant hommage à cet homme d'exception à travers une prière œcuménique dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 juillet 2022.

La cérémonie s'est déroulée à l'esplanade du conseil régional du Cavally, en présence d'Anne Désirée Ouloto, ministre de la Fonction publique et présidente de région, ainsi que des autorités politiques, administratives et religieuses de ladite région.

À cette occasion, la ministre Anne Désirée Ouloto a salué la mémoire de son mentor non sans rappeler la loyauté du défunt au président de la République, à la Côte d'Ivoire ainsi que à la région du Cavally. " Amadou Gon Coulibaly était un homme bon. C'est lui qui a fait de moi, la députée de Toulepleu depuis 2011. C'est également lui qui a fait de moi, la présidente du conseil régional du Cavally de par ses conseils, ses orientations et son soutien. Il était un grand humaniste. Il ne savait pas compter et il donnait discrètement. C'est grâce à lui que notre région avance aujourd'hui. Prions pour Amadou Gon Coulibaly car il a été un homme bon de son vivant ", a dit Anne Ouloto. Non sans inviter à l'union et au rassemblement et appeler les populations à choisir ceux qui vont leur tenir la main et qui vont les aider à aller plus haut et plus loin.

Tour à tour, les guides religieux musulmans comme chrétiens ont prié pour le repos de l'âme d'Amadou Gon Coulibaly, homme de loyauté, de fidélité qui était très attaché au Cavally. Ils ont également rappelé qu'Amadou Coulibaly a consacré plus de trois visites officielles à la région.

L'imam Diaby Mamadou et le pasteur Goïta Jean-Marie ont invité les uns et les autres à l'amour du prochain et surtout au pardon, pour une harmonie sociale véritable en Côte d'Ivoire. Ils ont également prié afin que le Tout Puissant continue d'assister le président de la République dans son œuvre de construction de la Côte d'Ivoire moderne dans la paix et la cohésion sociale.

Amadou Gon Coulibaly a laissé des empreintes indélébiles dans le Cavally, en témoignent les travaux de réalisation du nouveau pont sur le N'zo, la réalisation du château d'eau de Zagné, le bitumage des rues de Guiglo...