Congo-Kinshasa: Tripartite de Luanda/Marcel Ngoyi - " Le Rwanda aurait dû être reconnu comme agresseur et non interlocuteur "

Invité du grand plateau d'Univers Télévision, Marcel Ngoyi NgoyiKyengi, Directeur général et Editeur du quotidien La Prospérité a donné son point de vue sur la situation sécuritaire à l'Est de la République démocratique du Congo notamment, sur l'agression rwandaise. Le patron de la Prospérité estime que le Rwanda doit être reconnu sans ambages comme agresseur et non interlocuteur avec lequel on coopère.

"Le Rwanda doit être reconnu comme pays agresseur et non comme interlocuteur avec lequel on signe des documents qui vont vous tenir à la gorge, comme la corde qui soutient un pendu", a déclaré l'Editeur Marcel Ngoyi. A l'en croire, sans la République démocratique du Congo, le Rwanda serait un désert, c'est pour cela il agresse la RD. Congo pour garantir sa survie. "Le Rwanda veut résoudre un problème existentiel, car sans le Congo aujourd'hui, c'est difficile que sa survie se réalise. Puisqu'il veut exploiter les ressources naturelles minières de le RDC", a-t-il dit.

Cette énième agression du mouvement du 23 mars (M23) soutenu par le Rwanda est une atteinte grave à la dignité du Congo et de son intégrité territoriale, bien que jusqu'aujourd'hui, il n'accepte jamais qu'il est le parrain de ce mouvement terroriste, argumente-t-il. A son avis, si au Congo nous disons que le M23 est un mouvement terroriste, il fallait que partout où le Président part, que le M23 soit qualifié du terrorisme, donc, il faut faire admettre la thèse du terrorisme partout.

Pour ce chevalier de la plume, la voie diplomatique est bonne, mais cela ne suffit pas pour mettre fin à cette guerre. D'où, il faut une armée diplomatique.

Au cours de cet entretien médiatique dirigé par la DG Laurette Mandala, l'analyste Marcel Ngoyi n'était pas seul sur ce plateau, il était accompagné du professeur Georges Kimbumbu, qui pense par railleurs que le fait d'accepter le retour des réfugiés d'autres pays en RDC, c'est accepter la balkanisation.

Rappelons que la rencontre entre les présidents Joao Lorenço, Paul Kagame et Félix Tshisekedi avait eu lieu le 6 juillet dernier à Luanda, la capitale de la République d'Angola, où un accord a été signé entre les présidents RD. Congolais et Rwandais afin que les rebelles du M23 se retirent effectivement du sol congolais.