Congo-Kinshasa: En vue d'une bonne gouvernance et du développement de la RDC/Kinshasa - Jules Alingete appelle les étudiants à s'engager dans la lutte contre la corruption

Les participants à l'échange citoyen de l'inspection générale des finances (IGF, en sigle) sur le thème : "Lutte contre la corruption et le détournement des derniers publics, garantie de la bonne gouvernance et gage du développement de la RDC ", tenu le mardi 12 juillet, dans la salle des promotions Mgr Luc Gillon, à l'UNIKIN, ont appelé les étudiants congolais à s'engager dans la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics, en vue d'une bonne gouvernance et le développement de la RDC.

Organisé en partenariat avec l'université de Kinshasa et la société civile, cet échange a connu en plus des étudiants, la participation de plusieurs personnalités, des professeurs des universités, des corps scientifiques et académiques.

Pour la circonstance, le professeur Luzolo Bambi, l'honorable Député Pasizapamba et l'activiste de la société civile Jean Claude Katende, ont respectivement intervenu sur les thématiques suivantes : "phénomène de la corruption en RDC", "Champ d'application, dispositions légales, nationales et internationales" et "l'importance de l'appropriation par communauté universitaire de la lutte contre les antivaleurs dans la gestion de la chose publique".

Tour à tour, ces intervenants ont, hormis les pistes des solutions, démontré les conséquences nuisibles découlant de la prévarication considérée comme un manquement grave au devoir des charges de plusieurs compatriotes placés à certains postes de responsabilités.

Dans la foulée, Luzolo Bambi a appelé à la mobilisation de toutes les couches de la société: les scientifiques, société civile, personnalités politiques, enfin d'éradiquer la corruption qui, selon lui, ne peut en aucun cas promouvoir le développement économique du pays.

Il souligne que la répression reste la meilleure prévention de lutte contre cette mauvaise pratique qui touche presque tous les secteurs du pays et déstabilise complètement le fonctionnement des institutions.

De son coté, Jean Claude Katende insiste sur le fait que les étudiants considérés comme étant l'avenir, doivent s'approprier la lutte contre la corruption afin d'aider tant soit peu le pays à pouvoir se reconstruire.

Prenant la parole, l'inspecteur générale des finances, Jules Alingete, est intervenu sur la thématique : " Etat des lieux de la prédation foncière en RDC et ses conséquences sur la vie sociale des congolais en général : stratégies mises place par l'IGF pour l'éradiquer et quel rôle peut jouer les étudiants".

Dans son intervention de plus d'une heure, c'est lui que tout le monde considère de "Chien méchant" est revenu sur les missions de ce service relevant directement de la compétence du président de la République: la surveillance des opérations financières, la lutte contre corruption et le détournement des derniers publics.

Pour ce faire, l'IGF a mis en place un système dénommé : " la patrouille financière " où elle vérifie et contrôle toutes les opérations financières de l'Etat, des entités administratives décentralisées, des établissements publics et organismes paraétatiques ainsi que des organismes ou entreprises de toute nature bénéficiant du concours financier de l'Etat, pouvant cependant, permettre la mise en accusation des prédateurs, en guise d'une sanction non seulement judicaire mais également administrative et sociale.

Il estime que ce contrôle a sensiblement contribué à l'amélioration du budget de l'Etat, des dépenses publiques conduisant vers le développement, la croissance économique, à la stabilité du taux de change, la récupération des recettes perdues ainsi qu'à la mobilisation des recettes.

Pour conclure, l'inspecteur général de cette institution suggère aux étudiants de créer si possible des structures mettant en exergue les actions destinées à lutter contre cette pratique causant aussi la misère au Congo.

Satisfait du déroulement de cette activité littéralement riche, le recteur de l'UNIKIN, le professeur Jean-Marie KAYEMBE a promis l'ouverture d'un axe de recherche en rapport avec ce combat, cela rentre dans l'une des missions de l'université, celle de la résolution des problèmes qui gangrènent la société.

Il a également souhaité un partenariat entre l'UNIKIN et l'IGF dans le sens de renforcement des capacités des étudiants notamment, des sciences économiques en format LMD, avant de demander le passage de la colline inspirée à l'audit.