Cote d'Ivoire/Mali: FIF - Le malien Yacouba N'Tomini Diakité offre 770 ballons et 225 paires de crampons

Acte symbolique. Le premier vice-président de l'US Bougouni, président d'honneur du Stade malien de Bamako, Yacouba N'Tomini Diakité, s'est acquitté d'un engagement pris lors des élections à la Fédération ivoirienne de football (FIF).

Il a remis au président de la Fédération ivoirienne de football (FIF), Yacine Idriss Diallo du matériel sportif pour les clubs ivoiriens. Composé de 770 ballons et de 225 paires de crampons, le don est la matérialisation d'une promesse faite à l'ex-président de SOL FC, un ami et membre de l'équipe de campagne du candidat YID, feu Souleymane Sanogo. "J'avais dit à Sanogo Souleymane que si son candidat était élu, j'allais l'accompagner avec des ballons et des crampons. le jour des élections, Solo n'était plus de ce monde.

Mais j'ai réédité ce que j'avais confié à Solo devant notre ami commun, Issa Diabaté. C'est donc cet engagement que je suis venu honorer. Je suis venu avec 770 ballons dont 250 pour les clubs de Ligue 1, 500 ballons pour la Ligue 2 et la D3 et 225 paires de crampons pour la Ligue 1", a déclaré, le mardi 12 juillet 2022, le conseiller du président de la Fédération malienne de football (FEMAFOOT) lors de la remise des équipements au siège de la FIF à Treichville à Abidjan.

Un acte fort apprécié par le président de la FIF, Yacine Idriss Diallo. Entouré de ses plus proches collaborateurs notamment les vice-présidents Malick Tohé et Colonel Mamadou Koné, d'Issa Diabaté, membre du Comité exécutif, les présidents des Ligues professionnelle et amateur de football, Salif Bictogo et Yssouf Diabaté, du directeur exécutif, Armand Gohourou, le patron du football ivoirien a remercié le donateur. Il a dit la gratitude des membres actifs au président Diakité Yacouba, avant de revenir sur l'historique de cet acte fortement symbolique.

"Solo était l'un des fers de lance"

Le président Yacine Idriss Diallo a révélé le rôle hautement important de l'ex-président de SOL FC d'Abobo dans sa marche à l'ascension à la FIF. "Il était l'un des fers de lance de ce combat. Nous sommes des croyants. Lorsque Dieu pose un acte, on le remercie. Il nous a donné Solo, et on l'a remercié. Il nous l'a repris, on le remercie. Lui-seul sait pourquoi. Mais il faut reconnaître que la présence de Solo dans ce combat n'a pas été vaine. Par sa présence, beaucoup de frères nous ont rejoints ", a dit Yacine Idriss Diallo.

La cérémonie est d'autant plus symbolique parce que, l'initiateur du projet n'est plus mais " par l'action qu'il à menée, nous recevons aujourd'hui des équipements, pas pour la Team YID mais pour tout le football ivoirien. C'est ça la symbolique", a-t-il renchéri. Ajoutant que l'acte du premier vice-président de l'US Bougouni s'inscrit dans le cadre du "travail qu'on a à faire, c'est d'arriver à aider, à apporter notre contribution au football. L'acte est une belle illustration de cette démarche."