Cote d'Ivoire: Man - Les musulmans prient pour l'allègement de la cherté de la vie

La forte pluie qui s'est abattue sur la ville de Man le jour de l'Aïd El Kebir n'a pas empêché les musulmans de prier. Habituellement c'est à la place de la paix qu'ils se retrouvent pour faire la traditionnelle 2 rakats.

Cette année à cause de la pluie, les fidèles se sont rendus dans les grandes mosquées de la ville pour accomplir leur devoir de foi. A la grande mosquée de Man, c'est l'imam central, El hadj Aboubacar Fofana, qui a dirigé la prière de l'Aïd el Kebir le 9 juillet dernier. Après les deux rakats obligatoires, l'imam central de Man a fait des bénédictions pour la Côte d'Ivoire et son Président Alassane Ouattara. Il a exhorté les cadres à l'union et au vivre-ensemble pour que Man qui prend son envol ne s'arrête pas au niveau du développement.

Actualité oblige, le guide religieux a ouvert une lucarne sur la cherté de la vie qui va crescendo partout dans le monde. Il a fait des prières pour que tout ce qui engendre cette cherté régresse voire disparaisse. Il a exhorté les musulmans à plus de compréhension et à jouer leur rôle dans l'apaisement de cette situation pour le bonheur des populations. Même son de cloche à la mosquée de Laye Bangal du quartier Petit Gbapleu où après avoir expliqué la dimension spirituelle de la fête du sacrifice, l'imam principal Laye Moussa Doumbia a axé son sermon sur la sincérité du musulman dans la foi et la pratique des actes obligatoires dans la religion. Il a aussi fait des prières pour que la vie soit moins chère.