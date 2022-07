Congo-Kinshasa: 6ème édition du festival du cinéma en RDC/Kinshasa - l'industrialisation du cinéma congolais au cœur du débat

Sous l'animation de Jeannot Matuaki, à l'institut français-Halle de la Gombe ce mercredi 13 juin 2022, s'est tenue la conférence sur l'industrialisation du cinéma congolais. Cette activité organisée pour non seulement la valorisation du cinéma congolais, mais aussi pour sa réévaluation, a connu la présence de plusieurs participants dont le président de l'ANADEC, Agence Nationale de l'Entreprenariat Congolais, M. Djoko Kobo, de Mme Mario Dorves, Mme Clarisse Utshako ainsi que d'autres différents invités.

A tour de rôle, les orateurs du jour ont axé leurs points de vue sur l'économie du cinéma, qui est un facteur beaucoup négligé mais important dans le domaine du cinéma. Pour eux, cette 6ème édition du cinéma féminin est inspirée par la nouvelle étude de l'UNESCO dénommée : " l'industrie du FILM en Afrique : tendances, défis et opportunités de croissance ", qui estime que l'industrie cinématographique et audiovisuelle en Afrique pourrait créer au moins 20 millions d'emplois et générer plus de 20 milliards de dollars USD de revenus par an.

Par la même occasion, ces orateurs ont indiqué que si le CINEF (Cinéma au Féminin) existe, c'est pour célébrer la femme, un panel sur le rôle central de la femme dans le développement intégral, et que cela doit être organisé par les actrices de la société pour revisiter le patrimoine ancestral africain dont la femme a joué un rôle fondamental dans la société précoloniale durant des millénaires. CINEF qui est le premier festival en République Démocratique du Congo qui célèbre la femme, ses prouesses et son épanouissement.

Représentée à cette occasion, le CINEF a tenu à signaler par ailleurs qu'au moins 57 films en hors-compétition et 28 en compétition seront sur le champ de la compétition pour 11 prix dont 8 en international et 3 en national.

Parmi ces catégories l'on peut remarquer : Meilleur montage ; Meilleur scenario ; Meilleur son ; Prix du jury national 3 ; Meilleur actrice national ; Prix du patrimoine ° Prix espoir CINEF. En plus des projections et du panel sur l'industrialisation , la 6ème édition du CINEF a voulu innover en mettant en place une activité dénommée : " le Business Cinéma Corner " qui se veut une affaire qui va rapprocher les producteurs des films ayant des projets de films ou des séries télévisées et des sociétés commerciales en vue de tirer profit d'immenses opportunités qu'offre le cinéma comme le placement produit que pratique Hollywood depuis plus d'un siècle afin de booster le marketing des produits et services des opérateurs économiques .

Ayant pour mission de placer les femmes au premier plan, Le CINEF invite les femmes à se lancer dans la carrière cinématographique, qu'elles se sentent capable d'exercer certains métiers comme les hommes, car las femmes ont aussi une place dans le cinéma.