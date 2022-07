Sénégal: Bac général 2022 - 147 673 candidats enrôlés, selon le directeur de l'Office du Bac

Il seront 147 673 candidats à subir les épreuves de Baccalauréat général demain, jeudi 13 juillet, sur toute l'étendue du territoire national, dont 52,69 % issus du public et 16,95 %. Il s'agit selon le directeur de l'office du Bac Socé Diop, d'une baisse de 6401 par rapport à l'année dernière.

Sur les ondes de iradio Socé Diop, directeur de l'office du bac annonce que, " tout est fin prêt pour une bonne organisation, car la dernière étape qui consistait à mettre en route les présidents de jury est en cours. "Elle est presque achevée d'ailleurs, parce que certains présidents de jury doivent venir de Ziguinchor pour siéger à Dakar, sinon tous les autres sont déjà en route. "

Interpellé sur le contexte de la campagne électorale et de la saison des pluies, le directeur de l'office rassure qu'il n'y a aucun inconvénient. " Pour la saison des pluies, nous sommes quand même habitués, parce que depuis 2021, on organise le Bac au mois d'août-septembre et cette année, on est au mois de juillet. On a déjà gagné un mois par rapport aux autres années ", dit-il.

"Pour ce qui est de la campagne électorale, des acteurs sont concernés par l'examen. Ils sont relativement concentrés sur leur sujet et peut-être s'ils doivent s'occuper de la campagne, ce sera après, mais pas pour l'instant", ajoute-t-il.

Et de conclure : "On a 481 jurys. Sur ces 481 jurys, c'étaient les jurys du Baccalauréat technique et donc, c'est le reste qui compose le Baccalauréat général. Pour le nombre de candidats, nous sommes à 150 925, dont 3 252 étaient du Baccalauréat technique et les 147 673 qui font le Baccalauréat général."