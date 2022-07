Tunisie: Une délégation du FMI reçue par la Conect - Pour que les solutions proposées cadrent avec les priorités économiques

L'échange des points de vue a convergé vers l'intérêt de tenir compte du constat tunisien et faire en sorte que les solutions proposées cadrent avec nos priorités économiques.

Il y a voilà plus d'un mois que les grandes lignes du programme national des réformes structurelles ont été dévoilées à Dar Dhiafa à Carthage, sous la présidence de la Cheffe du gouvernement, Najla Bouden. Entourée de son staff exécutif, elle avait, alors, rendu sa copie, fruit d'un travail d'experts et de cadres administratifs concentrés sur le projet depuis novembre dernier. Et bien que l'aval du FMI, Fonds monétaire international, lui ait été donné, on attend toujours la relance officielle des négociations avec le gouvernement tunisien. Surtout que l'échange des visites et des contacts entre les deux parties semble bel et bien maintenu.

Convergence des vues

Pas plus tard que mardi dernier, une délégation du FMI a été reçue au siège de la Conect, Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie, où son président, Tarek Cherif, avait présenté un aperçu sur la situation économique, sociale et financière du pays et les moyens susceptibles de relancer son économie, afin qu'elle puisse retrouver son équilibre et son dynamisme. Or, cela ne peut se faire que dans le cadre de l'adoption des réformes engagées par la Tunisie. Et là, l'accord du FMI, tant attendu, aura à débloquer la situation et faire bouger les lignes. Condition sine qua non pour libérer les énergies, stimuler l'investissement, créer les opportunités d'emplois décents et améliorer les prestations fournies aux citoyens et aux entreprises.

Par ailleurs, l'échange des points de vue a convergé vers l'intérêt qu'il y a de tenir compte du constat tunisien et faire en sorte que les solutions proposées cadrent avec nos priorités économiques. Cela dit, le pouvoir d'achat du citoyen et la capacité des générations futures à maintenir une croissance durable, à même d'assurer la prospérité pour tous, ont été au cœur de la rencontre. Autant de points qui sont, déjà, inscrits sur l'ordre du jour du gouvernement, dans le cadre de son projet des grandes réformes.

La mise au point est nécessaire

A l'issue de l'entrevue, la Conect avait, également, formulé l'espoir que les négociations gouvernement-FMI pourront aboutir à un accord de financement censé aider l'économie nationale à sortir de sa crise et lui permettre de voler de ses propres ailes. Avec pour objectif, résume-t-elle, de parvenir à se relever, tout en réalisant une croissance rapide et soutenable. Du reste, la mobilisation des fonds serait le sésame de tout plan d'action. L'on doit, ici, viser loin, à l'orée de 2035, y compris le plan de développement économique et social 2023-2025.

Au fur et à mesure, l'équipe de Bouden s'attelle à apporter, si besoin est, les mises au point nécessaires, afin d'accroître les chances d'approbation de son programme. D'ailleurs, ce projet de réforme tel que présenté prête à moult remarques et interprétations. Ainsi, la levée de subvention sur les produits de base et le gel des majorations salariales furent le point culminant des critiques virulentes, sans pour autant arrêter de raviver la polémique dans le camp des opposants.