Tunisie: High Tech & Innovation

Saison 4 d'Orange Fab Tunisie : De nouveaux partenariats business

Orange Tunisie continue d'appuyer les start-up tunisiennes à travers son dispositif complet d'accompagnement de l'écosystème entrepreneurial. Avec 5 nouvelles start-up accélérées, cette saison, par " Orange Fab Tunisie ", ce sont au total 23 start-up qui ont bénéficié de ses services durant 4 saisons. Ces jeunes entrepreneurs ont ainsi vu leurs activités commerciales se développer au terme d'un programme d'accélération business qui a duré de 3 à 6 mois.

Pour cette quatrième cohorte, " Orange Fab Tunisie " a donc accéléré 5 start-up innovantes qui opèrent dans différents secteurs. " Lamma - Appetito " (Quick Commerce) : une super App de quick commerce qui révolutionne le e-commerce, en proposant une livraison rapide en moins de 30 minutes pour plus de 2.000 produits, grâce à un réseau de " Dark stores " et des entrepôts de proximité. " Wemove " (Fitness) : une marketplace fitness et de bien-être qui propose à ses utilisateurs un large choix de cours de sport (modèle pay as you go) dans un réseau de salles partenaires sur toute la Tunisie.

" Majesteye " (Deeptech IA) : une start-up " Deeptech ", spécialisée en intelligence artificielle et en sciences des données. La solution permet de générer des modèles prédictifs en un temps record, avec l'objectif d'accompagner les entreprises à transformer leur vision en projet concret et accroître par la suite leur chiffre d'affaires et/ou leurs parts de marché. Les start-up " Agritech " de cette saison 4, " Moome ", qui est une application mobile/web combinée à un collier connecté, dont l'objectif est d'aider les éleveurs de bovins à optimiser la gestion de leurs troupeaux en termes de reproduction et de prévention contre les maladies et Ezzayra, qui développe et intègre des produits technologiques (software, hardware et robotique) destinés aux agricultures, ont toutes deux bénéficié d'une accélération inédite.

Conférence sur la gestion du spectre des fréquences de la région Mena : Le débat continue autour de l'avenir de la 6GHz

Pour sa 6e édition, la conférence sur la gestion du spectre des fréquences au Moyen-Orient et en Afrique du nord s'est déroulée en Tunisie. Lancée en 2014, cette conférence sur la gestion du spectre a déjà eu lieu à Dubaï, Marrakech et Abu Dhabi. L'événement est organisé par " Arab Spectrum Management Group ", l'Union internationale des télécommunications et l'Agence nationale des fréquences. Il fait partie de The Global Spectrum Series, la plus grande collection de conférences régionales sur la politique du spectre au monde.

Cet événement est considéré comme une plateforme de premier plan pour la discussion sur la politique du spectre dans la région Mena et au-delà. Parmi les sujets abordés lors de la 6e édition: la préparation à la CMR-23, le déploiement de la 5G dans la région et le chemin vers la 6G... L'ouverture officielle de la conférence a été assurée par Olfa Jammeli, directrice générale de l'Agence nationale des fréquences en Tunisie, Mario Maniewicz, directeur de l'Union Internationale des Télécommunications et Tariq Al Awadhi, président du groupe arabe de gestion du spectre. L'événement a enregistré la présence de plusieurs autres acteurs connaisseurs dans le domaine de la gestion du spectre.

De son côté, Jammeli a indiqué que la Tunisie considère cette conférence comme une opportunité pour établir un compromis qui répond aux intérêts de toutes les parties prenantes. Elle continue : " l'utilisation du spectre par les communications électroniques se caractérise par sa grande diversité, ce qui signifie qu'il faut donner une grande importance à la régulation. Notre fort engagement aspire à mettre en place des stratégies flexibles pour réagir aux changements ainsi qu'au développement du marché et des technologies. Le tout pour favoriser l'investissement ".

Lors de son allocution, Mario Maniewicz a déclaré : "Le débat autour de l'avenir de la bande 6GHz se poursuit. Il est primordial de favoriser la réduction de la fracture numérique, d'optimiser la connectivité rurale et d'accentuer l'innovation économique ". Il a poursuivi pour évoquer les besoins de connectivité des nouvelles technologies innovantes aujourd'hui et la nécessité de partager la méthode à suivre pour répondre à ces besoins et fournir la prochaine génération de connectivité basée sur l'espace.

Tunisia Investment Forum : Pour un monde intelligent et connecté

Après trois années d'interruption due à la pandémie du Covid 19, le Tunisia Investment Forum se voit relancer en 2022 sous le thème, " Tunisie, réformes et valeurs compétitives ". Lors de cet événement majeur, organisé par l'Agence de promotion de l'investissement extérieur (Fipa) sous l'égide du ministère de l'Economie et de la Planification, Huawei Tunisie a obtenu le "ICT Industry and talent development Award ".

En marge de la remise des prix, la Cheffe du Gouvernement, Najla Bouden, a échangé avec Philippe Wang, vice-président exécutif de Huawei Northern Africa, et a exprimé ses remerciements pour la contribution de Huawei au développement des talents et à l'industrie des TIC en Tunisie. Elle a également vivement encouragé Huawei à investir davantage dans ce domaine à l'avenir. Pour sa part, Lin Xingshuo, directeur général de Huawei Tunisie, a déclaré que " ce prix est un grand honneur pour nous. En effet, nous sommes au service de la Tunisie depuis 1999, date de la création de notre bureau local.

Huawei Tunisie travaille et travaillera toujours avec le gouvernement et l'écosystème universitaire tunisien pour faire de la Tunisie une plaque tournante régionale des talents dans le domaine des TIC ". Il a ajouté que Huawei a toujours contribué à créer un monde intelligent et entièrement connecté à travers le développement de l'industrie des TIC et la formation des jeunes talents : " Notre fort engagement aspire à procurer aux jeunes les meilleures opportunités de carrières. Nous continuerons à offrir des opportunités de formation pour près de 10.000 étudiants tunisiens dans le domaine du numérique sur les 5 prochaines années à travers des programmes tels que ICT Academy et Seeds for the future ".

Mobile ID -- signature d'une convention de partenariat entre le ministère des TIC et les opérateurs : Renforcer les solutions de confiance numérique en Tunisie

Un accord de partenariat sur la mise en place du service de l'identité numérique sur le mobile " Mobile ID " a été signé entre le ministère des Technologies de la communication, l'Agence nationale de certification électronique et les opérateurs de réseau public des télécommunications. Ce nouveau service va permettre de renforcer les solutions de confiance numérique en Tunisie, et ce, en mettant à la disposition du citoyen un nouvel outil simple et sécurisé d'utilisation lui permettant d'accéder à tous les services numériques et d'avoir en outre une signature numérique, selon un communiqué publié par le ministère des technologies.

D'après le cadre juridique et contractuel de " Mobile ID ", les opérateurs du réseau public des télécommunications se chargeront d'introduire ce service parmi les prestations présentées aux clients, ainsi que de vérifier l'identité du citoyen et les numéros de sa carte d'identité nationale et les données déposées par le citoyen en ligne dans le système mis en place à cet effet.

Le même cadre prévoit le développement par le Centre national de l'informatique (CNI) de la plateforme dédiée à ce service et de travailler avec les différents intervenants dans ce projet (les opérateurs de réseau public des télécommunications, l'Agence nationale de certification électronique) pour la numérisation du service " Mobile ID ". L'Agence nationale de certification électronique sera chargée d'émettre un certificat électronique spécifique au citoyen demandeur du service.