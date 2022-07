Ile Maurice: Mauritius Finance compte organiser d'autres job fairs

Plus de 4 000 CV de visiteurs recueillis et quelque 500 entretiens entre chercheurs d'emplois et recruteurs potentiels ont été enregistrés le jour de l'événement qui s'est tenu à l'Atal Bihari Vajpayee Tower, à Ébène, le 4 juillet.

Les acteurs du secteur des services financiers, un des rares secteurs qui est parvenu à assurer la continuité de ses opérations pendant que le Covid-19 battait son plein, ont trouvé la formule pour recruter les talents dont ils ont besoin. Il s'agit de réunir les entrepreneurs de ce secteur ayant des possibilités d'embauche et les jeunes qui sont à la recherche d'un emploi.

Le job fair organisé le samedi 4 juillet à l'Atal Bihari Vajpayee Tower, à Ébène, entre 9 heures et 16 heures par Mauritius Finance, organisation qui regroupe les opérateurs du secteur des services financiers du pays, a tenu toutes ses promesses. Au niveau du bilan, la situation se présente de la façon suivante : l

5 000 visiteurs se sont manifestés. C'était des élèves du secondaire, des étudiants, des jeunes diplômés et leurs parents, ainsi que des demandeurs d'emploi ;

Plus de 4 000 CV de visiteurs recueillis par les recruteurs potentiels feront l'objet d'un exercice de sélection préliminaire avant le démarrage de l'exercice de recrutement ;

Le nombre de collaborateurs répartis dans les catégories débutants, intermédiaires et cadres s'élève à 600 ; l Le nombre d'entretiens engagés le jour même de ce job fair a été de 500 ;

Le Job and Education Fair de Mauritius Finance a accueilli une vingtaine d'employeurs du secteur des services financiers, dont Vistra Mauritius, Axis Fiduciary Ltd, IQ-EQ Global Business (Mauritius) Ltd, Sanne, Intercontinental Trust Ltd, APEX Fund Services Ltd, Ocorian Corporate Services (Mauritius) Ltd, Trident Trust Company (Mauritius) Ltd, TrustQore (Mauritius) Ltd, Rogers Capital, DTOS Ltd, BTG Management Services (Mauritius) Ltd, BCP Bank (Mauritius) Ltd, MATCO Limited, Sovereign Mauritius (Trust) Ltd, Swan Wealth Managers Ltd et BDO Mauritius ; l

La présence des représentants du London College of Accountancy, de l'Université Panthéon-Assas Paris II, de l'Université des Mascareignes, de Curtin Mauritius, du Financial Services Institute, du Financial Services Fund et de la Mauritius Finance Training Institution a aussi permis aux visiteurs de découvrir leurs différents programmes de formation et de certification.

"Retours positifs"

Si, pour les recruteurs potentiels, c'était une occasion idéale de prendre connaissance des talents sur lesquels ils peuvent compter, pour les jeunes à la recherche d'un emploi, c'était la possibilité de découvrir la large palette de postes au sein des différentes entreprises présentes, mais aussi les certifications et diplômes proposés par les universités et institutions de formation spécialisées dans la comptabilité, la finance et d'autres domaines d'intérêt pour les services financiers

Cet exercice aura permis à Mauritius Finance de découvrir un phénomène pour le moins inattendu. Il s'agit de l'intérêt affiché par de nombreux visiteurs visiblement séduits par les perspectives de carrière dans le secteur des services financiers et qui envisagent une reconversion professionnelle vers ce secteur. La particularité du profil de ces visiteurs est qu'ils ont soit déjà travaillé dans d'autres secteurs, soit qui n'ont pas pu préalablement bénéficier d'une formation de premier niveau dans le domaine de la comptabilité et de la finance.

La satisfaction du président du conseil d'administration de Mauritius Finance, Shahed Hoolash, est de mise. Il en donne la principale raison. "Les retours obtenus de nos membres ainsi que des institutions de formation sont très positifs. Nous sommes donc très satisfaits de cette première édition du salon." Sa conclusion est on ne peut plus claire : "Ce succès confirme que ce type de salon est très attendu aussi bien par les entreprises que par les jeunes et les demandeurs d'emploi."

Mauritius Finance compte sérieusement donner suite à ce premier Job Fair, comme l'explique son Chief Executive Officer, Samade Jhummun. "Devant le succès de cette première édition, notre Job and Education Fair va désormais devenir un évènement annuel. Tous les participants nous ont déjà signifié leur intention de revenir lors de la prochaine édition. Plusieurs membres de Mauritius Finance qui n'ont pu être présents lors de ce salon nous assurent qu'ils participeront la prochaine fois. Devant cet engouement, nous étudions la possibilité d'organiser notre second Job and Education Fair très prochainement."

La tenue de ce job fair a été l'occasion pour de nombreuses entreprises de proposer directement un emploi aux visiteurs, ou de leur offrir un stage dans les semaines à venir avec le soutien du Human Resources and Development Council en s'aidant du National Training and Reskilling Scheme, le Graduate Training for Employment Scheme ou encore le National Skills Development Programme.

Le ministre des Services financiers et de la Bonne gouvernance, Mahen Seeruttun, a assuré sa présence à cette manifestation.