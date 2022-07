Sénégal: Zone Ocde - Le taux de chômage se stabilise à 5% en mai 2022

Le taux de chômage dans l'Ocde s'est stabilisé à 5,0% en mai 2022, son plus bas niveau depuis le début de la série en 2001.

Selon un communiqué de presse, en mai, le taux de chômage était inférieur ou égal au taux pré-pandémique dans deux tiers des pays de l'Ocde. Le nombre de chômeurs dans l'Ocde est resté globalement stable à 33,8 millions.

La même source signale que le taux de chômage de l'Ocde pour les femmes a légérement augmenté pour la première fois depuis décembre 2020. Le taux de chômage des hommes et des travailleurs âgés de 25 ans et plus est resté stable, tandis qu'il a continué de baisser chez les jeunes travailleurs (âgés de 15 à 24 ans).

Dans la zone euro, le taux de chômage a légèrement diminué, atteignant 6,6% en mai, après 6,7% en avril, et est resté stable dans

un tiers des pays de la zone euro. Les plus fortes baisses dans la zone euro ont été observées en Italie, en Lituanie et en Espagne et les plus fortes hausses en Autriche, en Belgique et au Portugal. En juin 2022, le taux de chômage est resté stable, à 3,6% pour le quatrième mois consécutif, aux États-Unis, tandis qu'il a encore diminué au Canada pour atteindre 4,9%.

Le taux d'emploi de l'Ocde, qui désigne la part des personnes en âge de travailler ayant un emploi, qu'elles soient salariées ou indépendantes, a atteint 69,0 % au premier trimestre de 2022. Le taux d'emploi a augmenté dans 90% des pays de l'Ocde.

Le taux d'activité de l'Ocde - la part de la population en âge de travailler qui est soit en emploi soit au chômage - a atteint 72,9 % au

premier trimestre de 2022, atteignant pour la première fois le niveau enregistré au quatrième trimestre de 2019.