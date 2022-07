Congo-Kinshasa: Vernissage à Kinshasa du livre " Les lettres de ta réussite " du Docteur Michel Muvudi

Le livre "Les lettres de ta réussite", du Docteur Michel Muvudi a été porté sur les fonts baptismaux, le week-end dernier à Kinshasa. Après son narratif pour la présentation de l'ouvrage, l'auteur du livre a invité les humains (la jeunesse en particulier) à comprendre que la " vie " est le premier capital de réussite pour chaque personne.

Au cours d'une interview accordée à la presse, le samedi 9 juillet 2022, après la cérémonie du baptême de l'ouvrage " Les lettres de ta réussite " à Sultani Hôtel situé dans la commune de la Gombe, D. Michel Muvudi a insisté sur le fait que chacun doit comprendre que sa première société (entreprise) c'est sa vie.

Pour se faire, l'auteur indique que si on est sérieux et si l'on prend bien soin de sa vie, on a déjà le premier capital de réussite. Ensuite, il a souligné que chaque fois qu'on est devant l'obstacle, il ne faut pas s'arrêter car, l'obstacle doit être pour chacun l'occasion d'innover, de changer de stratégies et de faire mieux pour avancer et atteindre ses objectifs.

Il a encore évoqué que la réussite ce n'est pas un hasard, mais plutôt le fruit de la méritocratie parce que, la vie n'est pas facile et pour réussir, il y a de démarches à suivre.

Zoom sur l'auteur

Docteur en médecine de l'Université de Lubumbashi, Michel Muvudi est détenteur d'un master de spécialisation en santé et développement de l'Université Libre de Bruxelles et de Liège en Belgique.

Il dispose d'une expérience de près de vingt (20) ans dans les politiques, le management et le financement de la santé, et plus spécialement sur les questions de couverture sanitaire universelle.

Dans ce livre de 300 lettres, préfacé par le pasteur Henri Papa, l'auteur partage cependant son expérience professionnelle avec la jeunesse de son pays et du monde entier.

Il sied de signaler que ce livre a été aussi traduit dans les quatre langues nationales ; à savoir : le swahili, le lingala, le kikongo et le Tshiluba et dans quelques langues internationales; comme : le français, l'anglais et l'espagnol.