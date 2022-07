Tunisie: ESS | Préparation de l'AG élective du 30 juillet - Le suspense reste entier

Même si des rumeurs en interne annoncent le nom de l'ancien président des années fastes de l'Etoile Sportive du Sahel, Othmane Jenayeh, comme potentiel futur président du club, rien n'est acté et le suspense reste entier...

Les tractations se poursuivent dans le plus grand secret.

Après une saison compliquée et la dissolution du comité directeur de Maher Karoui, les affaires pressent au sein du club phare du Sahel. Ainsi aux dernières nouvelles, en guise de préparation de l'AG prévue le 30 juillet, un comité a été constitué et composé d'un président, Pr Abdeljalil Bouraoui, et deux membres Pr Hafedh Brigui et M. Hédi Ben Abdallah. C'est ce qu'a révélé Rafik Barka, secrétaire général de l'Etoile Sportive du Sahel, dans un communiqué officiel, publié sur le site du club le 10 juillet, et ce, conformément aux exigences de l'article 24 des statuts de l'association, relatif à la constitution d'une commission électorale indépendante, chargée de préparer l'assemblée générale électorale extraordinaire, conduire ses travaux, accepter les candidatures, contrôler la liste des candidats et, en dernier lieu, proclamer les résultats.

Auparavant, le club a annoncé l'ordre du jour principal de l'assemblée générale élective en fin de mois, à savoir l'élection d'un nouveau comité directeur pour compléter le mandat du comité directeur dissous en juin dernier, avec l'abandon de M. Karoui, ancien président du club.

Rumeurs infondées

Selon de simples rumeurs médiatiques, à l'issue de la réunion des anciens présidents de l'ESS, il aurait été convenu de désigner Othmane Jenayeh au comité directeur de l'équipe et en tant que "président du Comité de gestion des affaires" de l'ESS. Il est prévu que Jenayeh soit accompagné dans la gestion par Hamed Kammoun et Ridha Ghazi, en attendant la divulgation de la composition élargie de l'autorité. Cependant, l'officialisation ne peut intervenir avant la date de l'AG, donc il faut prendre avec des réserves les informations qui circulent actuellement. Ce faisant, le dépôt des candidatures se fera du 20 au 26 juillet au bureau du secrétaire général du club, Rafik Barka. Pour rappel, l'élection du nouveau bureau directeur se fera par scrutin direct des adhérents du club ayant la majorité et munis de leurs cartes d'adhérents pour la saison 2022-2023 en vente au siège du club du 21 au 28 juillet.