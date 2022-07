Tunisie: Ce soir, ouverture du festival international de Carthage - Une belle histoire de passion

"Ocheg eddenya" est la nouvelle œuvre de Abdelhamid Bouchnak, mais qui sort cette fois des écrans pour s'exporter sur scène.Une expérience inédite qui repose sur des succès antérieurs, mais qui constitue aussi un travail de funambule...

Une première en Tunisie. Un feuilleton qui passe du petit écran à la scène. Et pour cause ! "Nouba, Ocheg Eddenya" de Abdelhamid Bouchnak est une œuvre à succès qui a accroché les téléspectateurs pendant deux saisons. Inspirée de la série télévisée à succès, "Ocheg Eddenya", version scène, est une comédie musicale grand format qui fera l'ouverture de la 56e édition du Festival international de Carthage avec deux dates les 14 et 15 juillet, déjà sold out depuis quelques jours.

Le maître d'œuvre, Abdelahamid Bouchnak, promet au public tunisien une version vivante de cette œuvre télévisée dans un concept qui rompt avec les codes établis avec un mélange harmonieux d'art théâtral, de danse et de chant.

Le spectacle retrace les moments forts de la série "Nouba" et de la société tunisienne dansant et chantant l'art populaire malgré les difficultés de l'époque. Un spectacle inédit qui plongera les spectateurs au cœur des années 90 avec un contenu émotionnel à couper le souffle entre amour, chagrin, joie et nostalgie, tel un tango purement tunisien, mais qui vibre de passion. Notons que Abdelhamid Bouchnak vient de l'univers du théâtre El teatro studio, son apprentissage lui permet de se plonger dans des aventures aussi passionnantes qu'hasardeuses.

Après le cinéma, la télé et encore le cinéma, il descend dans l'arène, accompagné de ses complices qui forment une grande famille, et il s'adonne au mégaspectacle en prenant des risques, et quels risques...

Selon Abdelhamid Bouchnak, le spectacle sera fait de musique en live, avec 97 personnes sur scène, une équipe de plus de 130 personnes. 30 danseurs dont 15 viennent du ballet de l'Opéra de Tunis et cet ensemble est placé sous la direction de Malek Sebai. Il est aussi à souligner que, côté musique populaire, Hichem Lekhdhiri, en est le chef d'orchestre de la partie musicale consacrée au mezoued, avec plus de 40 percussionnistes (Wazzana).

La bande sonore sera assurée par Hamza Bouchnak avec la complicité du grand Hassine Ben Miloud. La ligne conductrice du spectacle sera inspirée des deux saisons du feuilleton "Nouba", la fable est là, les comédiens aussi. Ceux du feuilleton seront présents soit sur scène soit sur grand écran, car, selon Abdelhamid Bouchnak, il y aura des projections sur grand écran qui feront partie de la mise en scène. Les personnages du grand écran joueront en simultané avec les personnages sur scène. Enfin, les acteurs de ce spectacle se présenteront avec un texte poétique écrit par Slah Eddine Bouzaiane et qui donnera à cette ouverture un côté épique.

Plusieurs vedettes, à l'instar de Lotfi Bouchnak, Hichem Sallem, Tlili Gafsi, Salah Farzit, Samir Loussif, Kafon et Abdelwahab Hannachi, Habib Chankaoui font partie de la guest list. Les mêmes qui ont accepté déjà de rehausser la fiction télévisée. "Ocheg Eddenya", le show, sera couronné par un nouveau titre exclusif créé spécialement par Lotfi Bouchnak.

Avec tous ces ingrédients, Abdelahmid Bouchnak semble tenir la bonne recette d'un bon succès populaire. Une aventure humaine et artistique à voir, à vivre même.