Congo-Kinshasa: Remise de dons aux orphelins et veuves/Pweto - Naomie Zunga installe le Comité Directeur de la Fondation Laurent Batumona

La Fondation Laurent Batumona, dans la continuité de son programme d'assistance sociale, a procédé le 10 juillet dernier, à la remise de dons aux veuves et orphelins de Pweto dans le Haut Katanga. A cette occasion, elle a installé le Comité directeur de la Fondation Laurent Batumona qui, désormais, sera dirigé par André Kitente. Dans sa gibecière, la célèbre dame, Naomie Zunga, a apporté aux veuves et aux orphelins quelques biens pour soutenir cette catégorie de personnes dans la société congolaise. Pagnes pour les veuves, fournitures scolaires pour les orphelins afin qu'ils puissent entamer l'année scolaire 2022-2023 dans la sérénité.

Naomie Zunga, Coordonnatrice nationale de la Fondation Laurent Batumona séjourne depuis dimanche 10 juillet à Pweto dans le Grand Katanga. Elle a été accueillie par le comité d'organisation de la Fondation Laurent Batumona à Pweto jusqu'à leur installation. La cérémonie a démarré par le mot de bienvenue auquel la coordination de la Fondation Laurent Batumona a exprimé sa joie de recevoir Mme Naomie Zunga et sa délégation. Elle a rappelé l'aide substantielle de la Fondation Laurent Batumona déjà apportée à des officines des orphelinats et auspices de veuves dans la province du Katanga. Elle a exprimé toute sa joie de recevoir la Fondation Laurent Batumona à Pweto. Ce mot de bienvenue s'est terminé par la présentation de toute l'équipe qui l'aide dans la gestion de la Fondation LB à Pweto.

Ensuite, la parole est revenue à la Coordonnatrice Nationale de la Fondation Laurent Batumona, Naomie Zunga, qui a salué les enfants et les mamans veuves ainsi que tout le personnel d'encadrement. Selon elle : "les enfants tiennent une place de choix dans le cœur de DIEU et du Père fondateur de la Fondation Laurent Batumona qui attache donc une grande importance à tout ce qui concerne directement le bien-être des enfants et des veuves". C'est d'ailleurs, dit-elle, pour répondre aux nombreuses sollicitations en faveur des enfants et des veuves que l'Honorable Laurent Batumona a créé cette Fondation qui porte son nom.

Après les allocutions, il a été procédé à la remise des dons de pagnes pour les veuves et les fournitures scolaires pour les enfants. La cérémonie a pris fin par un rafraichissement aux participants. Les différents dons étaient composés de sac de riz, de savon, de savons liquides, d'eaux de javel, de savons en poudre, et un moulin à moudre de 24 CV. L'organisation de cette cérémonie de remise de dons s'est déroulée dans une bonne ambiance. La Responsable de l'orphelinat a fait preuve de beaucoup de patience et de disponibilité a souligné Naomie Zunga. Les enfants ont exprimé leur joie d'avoir participé à cette cérémonie de remise de dons par des chants d'animation.