Congo-Kinshasa: Au cours de l'atelier sur le plan d'information et de communication/Denis Kadima appelle le personnel de la CENI à travailler tout en préservant la bonne image de l'institution

A l'occasion du l'ouverture le 12 juillet 2022, de l'atelier de l'élaboration du plan national d'information et de communication de la Commission électorale indépendante (CENI) tenue à l'hôtel Sultani River dans la commune de Ngaliema, Denis Kadima, président de cette institution d'appui à la démocratie appelle tout le personnel de la CENI à travailler de manière sincère, claire et nette pour non seulement préserver la bonne image de cette institution, mais aussi pour accomplir comme il se doit leur rôle. Tout l'ensemble du bureau de l'assemblée plénière, des techniciens, directeurs et conseillers tous ont rehaussé de leur présence à ce rendez-vous important.

Pour Denis Kadima, les dirigeants de la CENI ne permettront aucun acte dont les répercutions contribuerons à ternir l'image de marque de l'institution. "Il y a de bonnes habitudes que nous avions trouvées dans l'institution mais il y a aussi des habitudes qui doivent être modifiées. Certaines résistent au changement. D'autres tiennent le discours du brading mais agissent dans le sens contraire, et nous n'allons pas permettre cela, la CENI avec ces 15 membres ne permettra pas cela", a-t-il précisé.

A son avis, il ne suffit pas seulement de bien parler, il faut aussi bien agir. C'est ainsi qu'il décide de préserver, sous sa direction, l'image de marque de la CENI, le brading qui, dit-il, sera une réalité, se traduisant par des actions pour la restauration de la confiance de la CENI, corps sur lequel beaucoup de gens comptent.

" Beaucoup de trafic d'influence, beaucoup de gesticulation mais dans le cadre de la nouvelle image de la CENI, communiquer mais la communication doit être sincère. Nous ne devons pas communiquer la bonne image de nous si nous nous comportons comme des bandits. Nous devons être ce que nous disons que nous sommes, nous ne pouvons pas juste tenir un discours. Ça, c'est le sens de la communication dont moi je parle. Parce que parfois on pose cette question : vous parlez de brading, vous avez changé votre photo, ce sont des symboles, ça ne suffit pas... ", a indiqué le numéro un de la CENI.

Par ailleurs, Denis Kadima a mis en garde tous ceux qui sont venus à la Commission électorale nationale indépendante pour se faire de l'argent. Pour lui, cette pratique ne sera pas la bienvenue au sein de la ladite institution. "L'Etat congolais avec ses moyens limités met beaucoup de moyens dans la CENI, et du coup la CENI s'est tapée la réputation comme une institution où il faut aller pour se taper un peu d'argent. Ca ne devrait pas être le cas, notre mission, c'est d'organiser des élections crédibles qui contribuent à la paix dans notre pays. Des élections qui contribuent à la consolidation de la démocratie, ce n'est pas un cadre où les gens viennent se remplir les poches ou bien déclarer vainqueur ceux qui n'ont pas vaincu, ce n'est pas ça notre rôle.

Si des choses dans le passé s'étaient passées de cette façon-là, ça ne se passera plus de cette façon-là. Et ceux qui ne comprennent pas cela vont remuer ciel et terre, ils n'auront pas gain de cause. Et moi je compte sur tout le personnel de la CENI parce que je vois ce nouvel esprit prendre corps au niveau de la CENI, mais il y a des gens qui résistent parce qu'ils sont venus avec des idées d'enrichissement personnel. Ça ne sera pas sous mon regard ", avise Denis Kadima. " La CENI veut avoir une nouvelle image mais ça doit être profonde en réalité, de telle façon que quand nous communiquons, que la communication cadre et corresponde à notre comportement. Il ne peut pas avoir de disparité entre le comportement et ce que nous communiquons. Nous ne pouvons pas avoir un double langage, une double vie ", a-t-il conclu.