Congo-Kinshasa: Initiative du Docteur Jean Paul Moka/Grand Bandundu - Messe œcuménique d'unité spirituelle et ancestrale le 20 août prochain

L'initiative est du Révérend Pasteur et Docteur Jean Paul MOKA NGOLO MPATI qui pense que même si, nous ne faisons pas des efforts pour le constater, le remarquer et le dire tout haut, les ressortissants du Grand Bandundu regroupé actuellement dans les Provinces de Kwilu, Kwango et Mai-Ndombe, doivent d'une manière ou d'une autre se réconcilier.

Au-delà des différentes ressources et atouts qu'à le Grand Bandundu, cet espace demeure le mieux développé.

Cette messe est une interpellation de toutes les forces vives de l'espace Grand Bandundu de se regarder en face, de se réconcilier physiquement et spirituellement et de se donner en commun un objectif celui de voir le décollage en terme du développement de la Province et non des individus et des leaders soi-disant politiques.

Nous invitons donc toutes les forces vives du Grand Bandundu à une messe œcuménique d'unité spirituelle et ancestrale qui aura lieu le dimanche 20 Août 2022 à Bandundu Ville à la Paroisse Saint Hyppolyte de Bandundu pour se réconcilier et mettre désormais en avant plan l'intérêt de l'espace et non des individus.

Que la politique ne nous divise plus mais nous devrions nous servir de la politique pour rendre vivable et prospère l'espace Grand Bandundu.

Notons que le Kwilu ne peut se développer sans le Kwango et le Kwango sans Mai-Ndombe.

Considérons les nouvelles Provinces comme des districts et soyons uns et unis et mettons le Grand Bandundu en avant.

Si les autres le font pourquoi pas nous ? Et même si nous n'avions pas des conflits, il ne nous est pas interdit de nous rencontrer de prier et renouer le contact entre vivant et avec nos ancêtres.

Nous serons heureux de recevoir des leaders à cette messe qui témoignera notre attachement à notre espace le grand Bandundu et donc le rendez-vous est pris pour le 20 Août 2022.