Congo-Kinshasa: Université du CEPROMAD/Prof. Nsaman-O-Lutusigne plusieurs accords de partenariat avec des institutions d'enseignement universitaire

Elle ne cesse de monter en puissance et de gagner en notoriété au fur et à mesure que les jours passent. Elle, c'est l'Université du CEPROMAD dont le promoteur, le Professeur émérite Nsaman -O-Lutu Oscar, est une fierté pour le Congo-Kinshasa.Cette institution d'enseignement supérieur et universitaire est régulièrement sollicitée par des universités étrangères pour signer des accords de partenariat. Le dernier cas en date, la 3ème édition du "Salon des Universités et des Centres de Formation Professionnelle Privés Tunisiens" tenue du 4 au 6 juillet à Kinshasa qui a convié l'Alma mater du Professeur Nsaman -O-Lutu Oscar à ces assises.

L'Université du CEPROMAD y était invitée afin de promouvoir son offre de formation académique et professionnelle (le Management) via des rencontres Businesse to business ou B2B avec des étudiants congolais, des représentants d'universités ainsi que des chefs d'entreprise congolais qui subventionnent et financent la formation professionnelle des étudiants congolais à l'étranger.

Le Salon a également été une occasion pour l'Université du CEPROMAD, via son promoteur le Professeur émérite Nsaman -O-Lutu Oscar, de signer plusieurs accords de partenariat avec des institutions d'enseignement universitaire de renommée internationale. Il s'agit, entre autres, de Washington Institute of Management, de l'Ecole supérieure polytechnique internationale privée de Sfax en Tunisie, Ecole supérieure technologique privée technique et du management...

Avec Washington Institute of management, les deux parties visent à atteindre les objectifs ci-après : "partager les expériences sur les évolutions et innovations en management, leadership et gouvernance ainsi que leur applicabilité dans le contexte africain ; contribuer à améliorer la formation et les compétences du personnel enseignant, scientifique et administratif ; contribuer à la recherche scientifique et aux publications sur des thèmes pertinents au développement africain ; identifier et développer des activités génératrices de revenus profitables aux deux parties".

Sur le plan local, l'Université du CEPROMAD a le vent en poupe. En témoigne la désignation et la validation des programmes (maquettes) de cette Université comme l'unique point focal en Management en RDC (unique université privée laïque, en plus de l'UCC et l'UPC, à organiser le 3ème cycle) ; l'organisation du Conseil d'administration réunissant les 20 universités autonomes faisant partie du réseau CEPROMAD.

Ce n'est pas tout. L'homologation des grades de plusieurs professeurs et chefs de travaux propres à l'Université du CEPROMAD. Par cette reconnaissance officielle, les grades de professeurs de cette Université sont équivalents à ceux conférés aux membres du personnel académique du secteur public et bénéficient des mêmes avantages.

Les apprenants du 3ème cycle (Licence-Master-Doctorat) bénéficieront des enseignements des professeurs qualifiés dont certains viennent des universités avec lesquelles le CEPROMAD a signé des accords de partenariat.