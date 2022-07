Congo-Kinshasa: La nationale 1 - Le Kongo Central doublement endeuillé en moins de 24 heures

Il est vrai que les accidents sont quasi réguliers sur la route nationale numéro 1 Kinshasa-Matadi, mais ce qui vient de se passer en l'espace de quelques heures défraie la chronique au Kongo Central. Tenez. A la hauteur du pont jeté sur la rivière Ngongo, à plus ou moins 2 Km de la bifurcation de Kwilu-Ngongo, s'est produit un grave accident de circulation, le mardi 12 juillet en début de l'après-midi. Le bilan provisoire fait état de douze morts dont 8 femmes et 4 hommes ainsi que de trois blessés et de dix disparus.

qqPas plus tard que la nuit de ce mercredi 13 juillet, un autre accident, pas de moindre est signalé dans le Territoire de Songololo plus précisément sur la route Kasi entre les villages Kokodiya et Mbanza situés dans le Secteur de Wombo. Bilan provisoire : 14 morts. Au gouvernorat de province, une réunion de la cellule de crise a été immédiatement convoquée suite au premier accident survenu sur le pont de la rivière Ngongo. Dans sa communication, la ministre provincial de la Justice et des Droits humains, porte-parole du gouvernement, madame Anne-Marie Tsasa a eu des mots justes pour déclarer que c'est bien un jour sombre pour le Kongo Central.

S'agissant de ce premier accident, deux gros véhicules sont entrés en collision dont l'un a terminé sa course dans la rivière Ngongo. Ce dernier, chargé des produits vivriers provenait du Bas-Fleuve en partance pour Kinshasa avec à son bord 25 passagers. Selon des témoins, dix personnes seraient portées disparues.

Quant au second accident ayant causé la mort de 14 personnes dont 6 hommes et 8 femmes, la cause aura été le mauvais état de la route de Kasi. Il s'agit d'un camion transportant des produits agricoles et une trentaine de passagers qui s'est renversé dans un ravin en pleine montagne de Kokoriya. Tous les corps sans vie ont été acheminés à la morgue de l'hôpital IME de Kimpese de même que tous les blessés.

Le chef de l'exécutif provincial, le docteur Guy Bandu, qui s'est rendu respectivement sur les lieux de ces deux drames, a compati au malheur de ces populations traumatisées auprès desquelles il a promis la prise en charge, par le gouvernement provincial, de tous les frais funéraires et d'hospitalisation de blessés.

Dans les jours qui viennent, le gouvernement provincial annoncera des mesures préventives pour le renforcement de la sécurité et la réduction des accidents sur la nationale numéro 1, a spécifié son porte-parole qui n'a pas manqué d'adresser, au nom du gouvernement Guy Bandu, les condoléances les plus attristées aux familles éprouvées.