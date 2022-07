Congo-Kinshasa: Maniema - Plus de 20 000 élèves passent le test national d'orientation

Plus de vingt mille candidats de 8eme année de l'éducation de base, dont plus de neuf mille filles, passent le Test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle (TENASOSP) dans la province éducationnelle Maniema 1. Le test de deux jours a été lancé officiellement ce jeudi 14 juillet sur toute l'étendue de la RDC.

A Kindu (Maniema), la cérémonie du lancement de ce test a eu lieu dans l'enceinte de l'école primaire Kindu au camp Mskuta en présence des superviseurs nationaux.

Les élèves sont répartis dans 75 centres, à travers neuf sous division éducationnelle.

Pour cette première expérience, le directeur de la province éducationnelle Maniema 1, Jean-Pierre Yoy Bokete, a mis en garde tous les intervenants contre toute antivaleur :

" Vu que la province éducationnelle Maniema 1 aligne pour cette première expérience de TENASOSP 20.137 candidats, je lance un appel pathétique aux intervenants et aux chefs d'établissements scolaires de savoir que tout acte perpétré dans le cadre du déroulement des activités et/ou opérations du TENASOSP à des fins lucratives sera puni sur le plan administratif et ou judiciaire. A titre illustratif les cas ci-après : le dépôt tardif des points scolaires ainsi que le non retrait des résultats après la publication. "

De son côté, l'inspecteur principal provincial, Diangenga Samunkina, a évoqué l'importance de ce test :

" Le TENASOSP a pour objectifs principaux de sanctionner la fin du cycle terminal de l'enseignement de base, l'orienter des élèves, selon leurs aptitudes, ses goûts, ses intérêts afin d'éviter l'orientation d'hier qui était une orientation subjective, une orientation de prestige que le parent lui-même faisait avec l'enfant. "

Le gouverneur de province a, quant à lui, encouragé ces élèves au travail bien fait.