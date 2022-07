Afrique: [CAN 2022] - Mame Moussa Cissé(Coach Sénégal) - " On est un peu amer, on avait une place en demi-finale "

interview

Mame Moussa Cissé est très amer. A l'image de ses joueuses, le coach du Sénégal digère mal cette défaite face à la Zambie ce soir en quart de finale. Le sélectionneur des Lionnes de la Teranga retient cependant la participation honorable de son équipe dans ce tournoi de la CAN féminine.

ATS-Journaliste : Quel est votre sentiment après la défaite?

Mame Moussa Cissé : On perd à la série de tirs au buts. Je félicite cette équipe zambienne et j'encourage mes filles, elles sont très jeunes. Nous sommes venus pour apprendre on a bousculé la hiérarchie. On avait une place en demi-finale, on est un peu amer on est un triste. C'est ça la compétition on peut bien jouer et ne pas gagner et c'est cela que je vais retenir ce soir. L'adversaire ne nous a trop fatigué sauf après le but. On était bien en place, on été bien physiquement par moment l'adversaire a sorti son jeu. La Zambie c'est une grande équipe qui a ses qualités, mais je pense qu'on était là on s'est battu sur tous les ballons surtout les deuxième ballons. Il y a eu quelques erreurs techniques mais ce que je retiens c'est l'engagement de ces filles leurs volonté d'aller de l'avant. Pour moi c'est le mat c'est le plus abouti de l'équipe du Sénégal dans cette CAN. On gagné deux matches, mais ce match là on le perd ce soir, mais du point de vue du contenu pour moi ce match est le abouti du Sénégal dans ce tournoi.

ATS-Journaliste : Que retenez-vous de cette défaite?

Mame Moussa Cissé : On a marqué le but et immédiatement les filles étaient pressées comme si ce sont elles qu'on a menées, cela au moment où on devait casser le rythme c'est ça le manque d'expérience. Aujourd'hui c'est vrai qu'on a perdu ce quart de finale, mais il ne faut pas oublier tout ce qu'on a fait de bien durant la première de la compétition. C'est notre deuxième participation avec une équipe très jeune composée des U17 et U20. Elles sont très jeunes mais elles ont grandi dans cette compétition. Il y avait de la place pour aller en demi finale il y avait de la place pour une qualification historique à la Coupe du Monde. Ce n'et pas arrivé, maintenant qu'on tire les enseignements de tout ça et qu'on se projette rapidement sur le futur parce qu'il y a les matches de barrages qui doivent arriver bientôt et après maintenant dans la construction de cette équipe, nous projeter pour la prochaine CAN et les échéances à venir.

ATS-Journaliste : Quel est l'avenir de cette équipe?

Mame Moussa Cissé : On continuer le travail , on va digérer cette défaite et bien parler aux filles. Elles avaient cru à cette victoire, elles voulaient cette place en place pour cette demi-finales. Elles doivent être difficile, on va essayer de les remobiliser, il y a de place pour aller en Coupe du Monde. On va essayer de bien nous préparer pour ces matches là et c'était un de nos objectifs. On est tombé sur un adversaire très difficile à jouer et qui a beaucoup d'expérience. Sur ce match on n'était pas favori si on pousse cette équipe au tirs au buts et qu'on perdre dans cette épreuve ce n'est pas mal. Je retiendrai l'envie de ses filles leur détermination et l'engagement. On accepte le verdict, on accepte le verdict et on va se préparer pour les prochaines échéances.

ATS-Journaliste : Pour décrocher cette qualification en Coupe du Monde sur quel point vous allez travailler

Mame Moussa Cissé : La gestion du match, la gestion des temps fort et des temps faibles. Je pense qu'en première période on aurait pu marquer et on a montré véritablement notre impact, on était là, on a gêné cette équipe qui n'est jamais véritablement sortie. Jusqu'à la 25mn on pouvait marquer le premier but. On n'a pas été réaliste, la Zambie es sortie pour nous gêner. En deuxième période on continue l travail et on marqué le but sur coup franc. En ce moment il y avait à calmer le jeu à gérer les émotions. Elles n'ont pas su le faire c'est de l'inexpérience ce sont ces genres de matches qui doivent les apprendre gérer ces choses et là. Il y a pleins d'enseignements dans ce match, on va visionner le match et voir quels sont les points à améliorer. Il y a eu forcement de bonnes choses dans ce match et c'est ce que je veux retenir.

ATS-Journaliste : Où trouvez le moral avant le match de repêchage de dimanche?

Mame Moussa Cissé : J'ai dit aux filles qu'elles n'ont pas démérité et que vous êtes tombées les armes à la main. On est très déçu c'est très normal mais on va les remobiliser. Elles sont en phase d'apprentissage. Personne ne nous attendait à ce niveau là on a bouleversé la hiérarchie. On a pu marquer le premier but pour l'équipe et décrocher la première victoire du Sénégal à une CAN. On a pu avoir une première qualification, voilà les choses importantes. Aujourd'hui on est déçu parce qu'on avait voulait plus. Les quarts de finales c'est un autre niveau et il y avait de place pour passer, on a passé et on va tirer les enseignements. On va leur dire qu'elles ont bien travaillé et qu'elles doivent continuer ce travail. Elles vont encore grandir et pourront faire face aux grandes nations de football.

ATS-Journaliste : Que retenez-vous de cette CAN?

Mame Moussa Cissé : Beaucoup de positif. Cette CAN est différente de celle de 2012 où on n'avait pas gagné de matches ni marqué de buts. L'équipe Sénégalaise est venue à cette CAN là incognito, elle s'est imposée, elle s'est fait aimée non seulement au Maroc mais au Sénégal parce que beaucoup de personne ne connaissait pas cette équipe là. On a inscrit des buts on n'a pas été ridicule. Quand on lance dans le bain Malado qui a 16 ans dans un match comme ça, quand on fait jouer des joueuses de moins de 20ans dans ces matches de haut niveau, cela veut dire qu'on est entrain de reconstruire notre football, cela va prendre du temps pour voir cette équipe compétitive dans les prochaines années.

ATS- Un mot pour les supporters?

Mame Moussa Cissé : Je les remercie je les croisés en venant à cette conférence de presse. Ils m'ont dit " coach on est fier de vous et des filles, on vous soutient et nous sommes derrière vous " c'est touchant vraiment de le voir nous supporter. C'est bien quand son équipe joue il faut venir la pousser et l'encourager et c'est cde que les supporters sénégalais ont fait. Dommage que les filles ne leur ont pas offert la victoire.