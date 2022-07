Afrique: [CAN 2022] - Ghizlane Chebbak (Femme du match) - "Je suis très heureuse pour cette qualification"

interview

La Marocaine Ghizlane Chebbak a été élue "femme du match" de la rencontre remportée (2-1) par le Maroc devant le Botswana. Face aux journalistes en conférence de presse, elle s'est dite heureuse pour ce second trophée individuel ainsi que pour la double qualification de son équipe.

Journaliste - Félicitations pour la coupe du monde et pour ce trophée que vous obtenez pour la deuxième fois, qu'est-ce que ça représente pour vous ?

Ghizlane Chebbak - Premièrement je suis très heureuse pour cette qualification. On était très confiantes des le début et nos efforts ont été récompensé après tout le travail que nous avons fourni. Et tous les gens qui nous ont soutenus, je les remercie. Aujourd'hui nous sommes qualifiés pour la CDM mais le chemin est encore long pour qu'on soit à la finale.

Africatopsports - Félicitations pour cette victoire et cette qualification à la Coupe du Monde ! Vous êtes encore une fois la femme du match, vous marquez encore sur coup de pied arrêté. Est-ce que ça devient une force de l'équipe du Maroc ou est-ce qu'il va falloir engranger pour marquer dans le jeu contre le prochain adversaire le Nigeria ou le Cameroun ?

Ghizlane Chebbak - Le plus important c'est la victoire, et les coups de pieds arrêtés font partie du jeu. Nous avons été dangereuses pour elles et les fautes ne surviennent pas d'elles-mêmes. C'est le fruit d'un travail et c'est notre force. Nous espérons marquer des buts dans le jeu sans coups de pieds arrêtés mais le plus important c'est la victoire.

Journaliste - Qu'est-ce que le soutien du public représente pour vous ?

Ghizlane Chebbak - En ce qui concerne le public, je voudrais les remercier. Ils nous sont beaucoup soutenus et j'espère qu'ils seront présents lors des prochains matches. Le public était comme le numéro 12 pour nous. Ça nous motive énormément pour qu'on le rende heureux.

Journaliste - Félicitations, qu'est-ce que tu ressens après la qualification à la Coupe du Monde ?

Ghizlane Chebbak - Je ressens beaucoup de bonheur parce que c'est le fruit de beaucoup d'années et nous avons pu réaliser le rêve de beaucoup de gens. J'espère que grâce à nous le football féminin fera un bond en avant. Je ne pourrai pas décrire mon bonheur en quelques mots mais je pense que ça se voit. On n'a pas encore terminé, il y a encore la demi-finale et on voudrait arriver à la finale et avoir la coupe.