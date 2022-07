Afrique: [CAN 2022] - " Je voudrais féliciter mes joueuses ", Bruce Mwape après avoir conduit la Zambie en demi-finale

interview

La Zambie a remporté une victoire 4-2 au tirs au but, après un nul 1-1 à la fin des prolongations. C'était ce mercredi soir contre le Sénégal en quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) féminine 2022 au Stade Mohammed-V de Casablanca au Maroc. En conférence de presse d'après-match, le sélectionneur des Copper Queens Bruce Mwape a féliciter ses joueuses.

Avec cette qualification en demi-finale de la CAN féminine 2022, la Zambie s'est réservée une place à la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023 qui se tiendra en Nouvelle Zélande et en Australie.

Journaliste : vos impressions après cette qualifications ?

Premièrement, je voudrais féliciter mes joueuses, mon équipe pour ce bon combat. C'est ce que nous voulons, quand on se rappelle de la première fois qu'on était venus ici j'ai parlé de notre objectif. Et notre objectif est de nous qualifier pour la Coupe du monde (féminine 2023 en Nouvelle Zélande et en Australie). Et nous avons travaillé pour cela. On a fait les choses de la manière dont nous voulons jouer le jeu, notre façon de jouer est notre force. Les filles ont travaillé pour qu'on arrive à cette étape de la compétition.

Journaliste : que pensez-vous de votre parcours, des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 à la Coupe du monde 2022 ?

C'était notre première qualification aux Jeux Olympiques, les gens ont dit que c'était une chance qu'on se soit qualifiés contre le Cameroun. Les gens n'y ont pas cru. A l'époque, les gens disaient, " Vous n'avez pas peur des Lionnes ? (équipe nationale féminine du Cameroun) " J'ai dit " non, nous sommes prêts pour elles. " Et nous sommes maintenant parvenus à aller en demi-finales (de la CAN féminine 2022) et nous sommes à la coupe du monde (2023), ce qui est une bonne chose dans ces circonstances pour notre équipe dont la moyenne d'âge est de 22 ans. Donc je pense que nous sommes capables de faire encore de grandes choses et de surprendre.

Journaliste : maintenant, vous pouvez nous le dire entre nous, vous êtes là pour la Coupe ?

Notre première cible, comme je l'ai déjà dit, est de nous qualifier en Coupe du monde. Maintenant qu'on l'a atteint, le prochain objectif est de gagner (la CAN féminine 2022 au Maroc). Parce que nous sommes encore en compétition, n'étant pas éliminé pour l'instant.

Journaliste : comment avez-vous trouver l'équipe sénégalaise ?

Je suis sûr que leur seul avantage était leur hauteur et la plupart de vous le pense aussi. Et la manière dont elles s'en servaient a mis en difficulté nos défenseuses. Mais nous avons réussi à contenir tout cela pendant toutes les 90 minutes. C'est d'ailleurs ce qui nous a été décisif durant les vingt dernières minutes.

Journaliste : vous avez réussi à vous qualifier en demi-finales sans Barbra Banda, Rachael Nachula et Rachael Kundananji (exclues pour des raisons médicales). Qu'en est-il de leur retour ?

Je ne peux pas commenter cette actualité, parce que actuellement, c'est le jeu qui nous préoccupe le plus. Je pense que vous aurez des informations officielles en tant voulu.