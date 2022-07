Afrique: [CAN 2022] - Botswana - Eliminé en quart de finale, Gaoletlhoo Nkutlwisang fait une promesse

interview

Après le revers 2-1 en quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) féminine 2022 contre le Maroc, la sélectionneuse du Botswana Gaoletlhoo Nkutlwisang a fait la promesse de revenir plus fort lors des prochaines éditions du tournoi.

La partie s'est jouée mercredi soir au Stade Moulay Abdallah de Rabat au Maroc. Le Maroc s'est qualifié pour les demi-finales et pour la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023, le Botswana étant éliminé du tournoi.

Journaliste : vos impressions après cette élimination contre le Maroc ?

C'était un match de haut niveau, une bonne performance aussi pour mon équipe. Je voudrais féliciter l'équipe du Maroc. Nous avions raté quelques passes, et nous avions eu des difficultés pour contre-attaquer l'équipe marocaine. mais mon équipe a bien joué. Ce sont des points positifs qu'on peut garder de cette compétition.

Journaliste : quel avenir pour votre équipe du Botswana ?

Je crois que nous avons beaucoup de chances de faire mieux à l'avenir. Pour le futur, cela dépend des performances, mais ce que je voudrais dire c'est que mon équipe est une équipe jeune, dont la moyenne d'âge est de 25 ans. Donc c'est une équipe qui a de l'avenir.

Journaliste : Et maintenant ?

Nous devons maintenant nous réorganiser. Nous devons encore revoir nos matchs pour revoir nos défaillances, nos faiblesses. Alors, il faut absolument revenir en arrière pour mieux s'organiser.

Journaliste : avant que vous ne quittiez le vestiaire pour venir ici, qu'est-ce que vous avez dit à vos joueuses pour les motiver et quels sont vos plans pour l'avenir ?

Concernant la motivation de mes joueuses, cela est liée à leur performance. Quand on a une équipe jeune, il faut toujours la motiver. Comme vous l'avez le stade et le terrain était plein, c'était un peu difficile pour mes joueuses de se concentrer, mais c'est un jeu au cours duquel nous allons tirer des leçons. Pour l'avenir nous essayons de nous organiser . Nous allons jouer à la Coupe COSAFA (tournoi régional de l'Afrique australe) et là nous accumulons de l'expérience.

Journaliste : première participation, trois matchs perdus et un gagné, quelles leçons ?

C'est toujours de l'expérience, c'est la première fois que nous participons à ce tournoi et la première fois pour certaines de jouer à l'extérieur, mais c'est un jeu et nous avons des points positifs. Nous aurons une autre seconde chance où nous pourrons gagner. Le succès est un processus, nous allons nous préparer pour gagner. Et je crois que lors de la prochaine compétition, vous allez voir un nouveau Botswana.

Journaliste : vous étiez sous pression avec le public en seconde mi-temps ? Qui voyez-vous remporter cette CAN ?

(Rire !!!) Je ne vais pas pouvoir pronostiquer sur le nom d'un vainqueur (de cette CAN féminine 2022), ce serait peut-être arrogant de ma part. Sur la première question, le public a bien fait de soutenir le Maroc, nous étions surpris effectivement de l'ambiance mais nous avons bien géré sur le terrain.