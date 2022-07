Congo-Kinshasa: Victor Wembanyama - Le Franco-congolais échappe au Paris Basketball

Le désormais ex sociétaire de l'ASVEL Victor Wembanyama annoncé pour atterrir au Paris Basketball, change finalement de point de chute. Il a plutôt signé chez les Metropolitans de Boulogne-Levallois, au désarroi des Parisiens.

Ainsi que l'annonçait le journal l'Equipe, David Kahn le président du Paris Basketball était presque sûr de compter au rang de son écurie, Victor Wembanyama pour le compte des prochains rendez-vous :

" Il y a un imposant joueur de 2m19 qui voulait jouer avec nous mais qui, à la dernière minute, a changé d'avis ", regrette presque David Kahn. L'ancien GM des Minnesota Timberwolves poursuit:

" Il y a un an, nous suivions Wembanyama quand nous étions en Pro B et il a choisi l'ASVEL. Cette année, l'entraîneur Jean-Christophe Prat et moi pensions vraiment qu'il voulait jouer pour le Paris Basketball. Il faudrait directement demander à Victor Wembanyama ce qui a changé au tout dernier moment. Mais je suis flatté qu'un tel joueur, après seulement quatre ans d'existence, ait eu cette envie de nous rejoindre. "

À défaut de Victor, le club de Paris jette son dévolu sur Juhann Begarin et Ismaël Kamagate qui jouent actuellement en Summer League avec Boston et Denver, respectivement. Le président du Paris Basketball et ses collaborateurs restent définitivement concentrés sur la prochaine saison :

" Nous restons très actifs sur le recrutement pour la prochaine saison. Nous avons huit joueurs qui restent sous contrat, dont Juhann Begarin et Ismaël Kamagate, qui devraient logiquement être avec nous la saison prochaine. Pour l'instant, on est obligés d'attendre la fin de la NBA Summer League pour savoir si on pourra compter sur eux ou non, et ainsi y voir plus clair " a-t-il dit.