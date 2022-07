Afrique Australe: Le Mozambique décrète un deuil national pour la mort de José Eduardo dos Santos

Luanda — Le Mozambique observe depuis 00h00 de ce jeudi 14, cinq jours de deuil national à la mémoire de l'ancien président angolais, José Eduardo dos Santos, décédé le 8 de ce mois en Espagne, victime de maladie.

Le gouvernement mozambicain rappelle, dans le cadre de la première session ordinaire du Conseil des ministres, les liens historiques de fraternité, d'amitié et de solidarité mutuelle entre les peuples, les gouvernements et les États mozambicains et angolais.

Dans le communiqué auquel l'ANGOP a eu accès, il est souligné que José Eduardo dos Santos a acquis, au niveau régional et international, un prestige et une estime élevés, notamment dans le cadre de la lutte pour l'égalité raciale, contre l'apartheid et en faveur de la liberté, la dignité et le progrès économique et social des pays d'Afrique Australe et du continent africain en général.

Le gouvernement mozambicain souligne également le rôle joué par José Eduardo dos Santos dans la fondation de la SADC, dans la promotion du dialogue, de la stabilité et de la paix entre les peuples de la région.

José Eduardo dos Santos, décédé à l'âge de 79 ans, a été président de la République pendant 38 ans, jusqu'en septembre 2017, date à laquelle lui a succédé l'actuel Chef de l'État, João Lourenço.

En plus d'être président de la République, il a été commandant en chef des Forces armées angolaises (FAA) et président du MPLA, parti qui gouverne le pays depuis la proclamation de l'indépendance nationale le 11 novembre 1975.

Son parcours politique comprend également le poste de ministre des Relations Extérieures et d'autres fonctions au sein de l'État et du MPLA.

Il a dirigé le processus qui a abouti à la signature des accords de paix, le 4 avril 2002, à la suite du décès du leader fondateur de l'UNITA, Jonas Savimbi.