Cote d'Ivoire: Devellopement touristique - Le site du plus long pont de lianes en rénovation

317 millions de francs ! C'est le montant déboursé pour aménager le site touristique de Lieupleu. Ce site qui a, en son sein, le plus long pont de lianes sera bientôt un endroit paradisiaque. Après avoir injecté plusieurs millions dans le site des cascades naturelles de Zadepleu, pour sa réhabilitation, c'est au tour d'un autre site de la région du Tonkpi d'être totalement réaménagé grâce au ministère du Tourisme. L'information a été donnée le 22 juin dernier par le directeur départemental du Tourisme de Danané, Akmel Jean Martial, lors d'une visite sur le site.

Le site de Lieupleu, caractérisé par son mythique pont des lianes (le plus long de la région) et sa presqu'île sur le fleuve Cavally, est en cours d'aménagement. Les travaux ont démarré par le reprofilage léger de la route qui mène à Lieupleu, longue de 4 kilomètres, jusqu'à la voie bitumée. " Pour cette première année, nous avons la voie qui a été refaite.

Ensuite, nous nous attelons à construire le parking qui doit recevoir tous les véhicules des visiteurs. Il y a la passerelle qui sera faite, il y a aussi des carbets, qui sont des petites cabanes, qui doivent être construites sur la presqu'île, pour créer un cadre convivial, séparé par des boxes, pour permettre aux gens de s'asseoir.

Ensuite, nous avons le restaurant qui va offrir, à termes, la boisson, la nourriture, il y a aussi des salles d'eaux, des guichets pour permettre de collecter les entrées, des magasins pour la vente des souvenirs et une salle pour permettre au comité de gestion de disposer d'un lieu où se réunir pour mieux gérer l'espace en lui-même ", a expliqué le directeur départemental du Tourisme.

Selon lui, à termes, il s'agira d'avoir un site viable qui dispose d'un comité de gestion afin de lui donner, non seulement, de la valeur ajoutée, mais surtout lui offrir une ligne conductrice en termes de gestion et d'impact pour le village. " Le coût de l'investissement s'élève à 317 millions dont 302 millions pour les travaux proprement dits, et 15 millions pour le comité de gestion du projet ", a précisé M. Akmel.

Il a souligné que l'objectif est de faire en sorte que les deux villages riverains soient impactés par le projet à travers le développement des activités économiques pour favoriser l'employabilité des jeunes et des femmes. Il faut noter que ce site est l'un des plus prisés après les cascades naturelles de Zadepleu. Le seul hic c'est que son accès est très difficile à cause de l'état de la route. Cet aménagement va donc changer le visage du site et rapporter beaucoup en termes de rentabilité, en raison de l'affluence des touristes.