Cote d'Ivoire: Interview-Dayere Gogo Dénis (Promoteur du concert des " Enfants de Marie ") - "C'est un spectacle de prières pour la paix et l'harmonie en Côte d'Ivoire "

Le 21 août prochain, au palais de la culture de Treichville, la Fondation Elishama organise le concert de bienfaisance du " Rassemblement international des enfants de Marie ". Avant ce spectacle de louanges, de générosité et de prières pour la paix et la cohésion en Côte d'Ivoire, Dayéré Gogo Dénis, promoteur de l'événement, s'est confié au Patriote. Il situe le contexte et présente les enjeux d'un tel spectacle.

Le Patriote : Vous multipliez les rencontres afin de mobiliser les paroisses de l'Eglise Catholique en vue d'une participation massive au concert de bienfaisance du " Rassemblement international des Enfants de Marie " le 21 août prochain, au palais de la Culture à Treichville. Où en est-on avec les préparatifs ?

DGD : Par la grâce de Dieu, les préparatifs vont bon train. Nous poursuivons la communication. Et nous sommes dans le temps. L'idée de ce concert est venue au moment où je peaufinais le programme de la fondation. Tout de suite, l'envie d'organiser un concert à l'honneur de la Vierge Marie m'est venue. Il faut préciser qu'une partie des revenus du spectacle sera reversée aux enfants malades des services de Pédiatrie des centres hospitaliers régionaux (Chr) de Cocody et de Treichville. Le thème qui accompagne ce concert est " Tous les âges me diront bien heureuse ".

LP : Quel est le contenu social d'un tel thème ?

DGD : Ce thème m'est aussi venu de manière divine ! C'est une manière pour nous de dire merci à la Vierge Marie du fait qu'elle a accepté de donner un enfant (Ndlr : Jésus Christ) à l'humanité pour qu'à travers lui, nous ayons le salut. A l'époque de la Vierge Marie, on jetait des pierres à la femme qui tombait enceinte sans être mariée légalement. Mais, malgré tous ces risques, la Vierge Marie a accepté d'affronter ce danger, parce qu'il y avait une promesse qui accompagnait l'enfant qui allait venir au monde par elle.

LP : Quelle était cette promesse ?

DGD : La promesse était que chaque être humain ait le salut et puisse se dire, un jour, qu'il est un enfant de Dieu. Pendant ce concert, nous allons nous recueillir pour remercier la Vierge Marie qui a risqué cette " lapidation " pour nous sauver.

LP : Qu'attendez-vous concrètement du public ?

DGD : Le spectacle nécessite la mobilisation de tous, surtout, de tous ceux qui se reconnaissent en la Vierge Marie. Nous espérons un déplacement massif des fidèles chrétiens afin que nous puissions dire merci à la bienheureuse mère. Car, souvent, des personnes font un amalgame en disant que les chrétiens catholiques adorent la Vierge Marie.

LP : Justement, à ce niveau, qu'en est-il ?

DGD : Ce n'est pas du tout le cas. C'est une manière, pour les chrétiens, de dire merci à la mère du divin enfant pour son courage et l'amour qu'elle a pour chacun de nous.C'est la Vierge Marie qui, en premier, a manifesté la charité.

Tout le monde sait comment une femme accouche, dans des conditions extrêmement difficiles. C'est un instant où elle est entre la vie et la mort. Elle met son enfant au monde et le laisse tout seul aller à la croix où il est crucifié pour les péchés qu'il n'a pas commis. Et la Bible, dans le Psaume 122 le décrit : " (... ) Nu, il était comme un ver de terre ". Jésus n'avait pas de vêtement sur lui. Imaginez, un instant, une mère qui regarde son fils en train de partir dans ces conditions, pour sauver quelqu'un qui n'est même reconnaissant envers lui. On le maltraite et elle accepte de participer à la souffrance de son fils, parce qu'elle a cru en ce qu'elle a entendu et en la prophétie qui a été faite sur la vie de son fils.

LP : Comment le spectacle va-t-il traduire tout cela ?

DGD : Tous ceux qui se disent enfant de Marie et de l'Eglise Catholique doivent faire ce déplacement du palais de la Culture afin qu'on puisse lui dire merci. Toutes ces paroles vont se traduire par un moment d'intenses prières pour la Côte d'Ivoire. Car, nous voulons la paix et la cohésion dans le pays. Puisque la Vierge Marie incarne les vertus de paix, de douceur, de patience, les instants de prières et d'adoration seront à son honneur.

Vous nous donnez l'occasion de remercier le parrain de ce grand rassemblement, en l'occurrence, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture Maladie Universelle, Pierre Dimba.

LP : Quels sont les artistes à l'affiche ?

DGD : Nous avons deux chantres comme têtes d'affiche que sont le frère Xavier Marie et la sœur Marie Philomène La Lumena. Mais, au-delà d'eux, il y a d'autres chantres qui seront avec nous pour la première partie du concert. Cela pour qu'ensemble nous puissions bénir le nom de Dieu, célébrer la Vierge Marie et prier pour le pays.

LP : S'agissant du volet social et caritatif, qu'en est-il exactement ?

DGD : Nous attendons un élan de générosité de la part de tous les Ivoiriens. Nous répétons qu'une partie des dons sera reversée à une œuvre caritative et de bienfaisance.

Nous ne sommes pas à notre première édition de don. Le 1er concert de ce genre a connu un franc succès. Pour cette 2ème édition, nous voulons aller loin, face aux besoins des services de Pédiatrie du Chu de Cocody. Nous avons promis revenir et, Dieu merci, le Tout Puissant nous a aidés à lancer cette idée d'organiser ce concert en l'honneur de la Vierge Marie, la mère de tous.

LP : Si vous devriez convier les mélomanes à ce spectacle, au-delà des chrétiens, que leur diriez-vous ?

DGD : Nous demandons à tous ceux qui se reconnaissent en la Vierge Marie, à l'ensemble du corps du Christ et à tous les Ivoiriens, de venir massivement à ce concert afin qu'ensemble nous puissions dire merci à la Sainte Vierge Marie. Nous devons aussi nous mobiliser afin de prier pour notre pays pour que la paix et l'harmonie demeurent dans notre quotidien.