Gabon: "Le pays serait-il en banqueroute ?" par FMEN

Si je me permets ce libre propos, nous apprécierions avoir plus amples informations sur la situation financière et économique du Gabon, dont l'Exécutif présente comme étant en forme, d'une part.

D'autre part, nous observons d'autres signaux quasiment négatifs dans la gestion du pays. Les populations gabonaises, sont apparemment d'avis que le Président Ali Bongo Ondimba et ses sbires et coquins en font du Gabon une gestion familiale, une gestion scabreuse et calamiteuse. Et cela, depuis 2009.

On crée des agences qu'on dissout sans faire un bilan réel du nombre de milliards de FCFA du contribuable gabonais injecté, à peine on peut percevoir la fabrique des fausses factures et des éléments blancs. Nous avons un exemple patent, l'ANGTI.

Ce matin, nous apprenons par des médias sociaux qu'un milliardaire américain Bezos Earth Fund, dont le président exécutif Jeff BEZOS ont décidé d'octroyer au Gabon, la somme de 35 millions de dollars, dont nous ignorons exactement les fondements de ces fonds. Tantôt on parle de la vente de plusieurs milliers d'hectares de terres du Gabon, parfois pour soutenir le Gabon dans la gestion de ses parcs nationaux. Là encore, les choses ne sont pas claires ou bien expliquées à la nation entière.

A cet effet, nous attirons l'attention de la représentativité nationale dans les deux chambres du parlement pour l'ouverture d'une enquête sur le sujet. On ne peut pas continuer à brader notre nation, nos terres, la terre de nos ancêtres ainsi. Le Gabon est notre port d'attache et indivisible pour tous. Nous devrions arrêter cette saignée en 2023.

Que ceux qui défendent l'indefendable ouvrent leurs oreilles et les yeux. On ne peut pas prétendre faire une bonne politique publique en ayant une prédation financière dans tous les réseaux financiers et en bradant tout sur le passage, sans réel investissement. À la fin, que nous restera-t-il dans 10 ans dans ce Gabon ?