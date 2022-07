Madagascar: Musique - Shyn chante Ho an'i Gasikara

Dans Ho an'i Gasikara, un morceau sorti il y a une semaine, Shyn conscientise les Malgaches, il prêche l'amour. On assiste à une conjoncture assez difficile, cependant, l'artiste encourage ses compatriotes à ne pas lâcher prise.

En outre, la mélodie est une fusion entre la sonorité traditionnelle malgache et le moderne. Une musique émouvante et très motivante. Jusqu'ici le chanteur enregistre plus de 18 263 vues sur YouTube.

La musique de leur label Makua entertainment est une référence. La tradition est présente par le biais, notamment, d'emprunts linguistiques avec des sonorités bien choisies, par exemple dans l'album "Tsara Joro". L'innovation imprègne totalement la façon dont leurs chansons sont conçues et enregistrées.

Cette formation de Toamasina est devenue un personnage clé dans le monde culturel du pays, sa voix est écoutée par les Malgaches et résonne au-delà des frontières. Entrepreneur culturel, il a fondé, avec sa femme Denise un label pour enregistrer et diffuser ses chansons mais aussi pour encadrer la nouvelle génération. En 2012, il propose un soul-électro-rap moderne et audacieux avec des textes qui parlent d'amour et d'émancipation de la femme.