Madagascar: Jovena 67ha - SEIMAD - Travaux de réhabilitation achevés dans 15 jours

Après une ouverture provisoire de la chaussée reliant Jovena 67ha et SEIMAD, durant la période de fêtes suite à la demande de la population locale, l'entreprise Magic Construction, titulaire du marché, a dû refaire les travaux de réhabilitation.

En effet, " cette chaussée d'une longueur de 150 m, est revêtue de béton et a été validée par le Laboratoire Nationaldes Travaux Publics et du Bâtiment. C'est un organisme certificateur sous tutelle du ministère des Travaux publics, participant entre autres, à la normalisation de matériaux de construction ainsi qu'au contrôle de leur application. En revanche, le temps de prise du béton d'une durée de 28 jours pour son séchage n'a pas été respecté. Ce qui a engendré son endommagement. L'entreprise a ainsi dû fermer la chaussée en refaisant les travaux qui seront prévus s'achever dans 15 jours. Les autres travaux de réhabilitation sur d'autres axes routiers inscrits dans la phase I du projet du ministère de tutelle, seront également achevés bientôt. On peut citer, entre autres, l'axe Ambatoroka jusqu'à la Cité des professeurs, l'axe rond-point Anosibe à Anosipatrana, l'axe Jovena 67ha vers CECAM ", a expliqué Tantely Ratomahenina, directeur des Infrastructures au sein du ministère des Travaux publics, lors d'une descente sur terrain hier à 67ha.

Part de responsabilité. Et lui de préciser que les travaux exécutés par Magic Construction respectent bel et bien les normes et qualité selon la règle de l'art. Toutefois, il a soulevé que les usagers ont en même temps une part de responsabilité en matière de protection des infrastructures routières pour assurer leur durabilité. Raison pour laquelle, le ministère des Travaux publics ne ménage pas ses efforts pour les sensibiliser.

Par ailleurs, le directeur régional des Travaux publics à Analamanga, Miora Andriamiharisoa, a soulevé que le projet de réhabilitation d'autres axes routiers à Antananarivo, dans sa phase II, sera lancé prochainement. " Les procédures de passation de marché sont en cours. Ces axes routiers concernent entre autres, Mandroseza jusqu'au By-Pass et Ankadimbahoaka jusqu'à Anosizato. Ce sont des axes routiers qui permettent de décongestionner le trafic tout en réduisant les embouteillages ", a-t-il fait savoir.