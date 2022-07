Afrique: Enquête sur le coût de la vie - Kinshasa et Brazzaville parmi les villes les plus chères en Afrique

Dans l'édition 2022 de l'enquête sur le coût de la vie de Mercer, Kinshasa et Brazzaville font partie du top 10 des villes les plus chères en Afrique, en occupant respectivement la cinquième et la dixième places. Le classement de Mercer, largement reconnu, est l'un des plus complets au monde et est conçu pour aider les entreprises multinationales et les gouvernements à déterminer les stratégies de rémunération de leurs employés internationaux. La ville de New York est utilisée comme ville de référence pour toutes les comparaisons et les mouvements de devises sont mesurés par rapport au dollar américain.

L'enquête porte sur plus de 400 villes dans le monde ; le classement de cette année comprend 227 villes sur les cinq continents et mesure le coût comparatif de plus de 200 articles dans chaque ville, notamment le logement, le transport, la nourriture, l'habillement, les articles ménagers et les loisirs. Les données recueillies, explique-t-on, fournissent tous les éléments clés dont les employeurs ont besoin pour concevoir des régimes de rémunération efficaces et transparents pour les expatriés.

Dans le classement 2022 de Mercer, Hong Kong est en tête des villes où le coût de la vie est le plus élevé en 2022, suivie de Zurich et de Genève, tandis qu'Ankara ferme le classement à la 227e place

En Afrique, Bangui (23e au classement mondial), Libreville (24e) et Victoria aux Seychelles (38e) sont les trois villes les plus chères, suivies par Djibouti (41e), Kinshasa (53e) et Lagos (55e). La ville la moins chère d'Afrique est Tunis, en Tunisie, classée 220e.

Quatre villes européennes figurent dans le top 10 des lieux les plus chers, toutes basées en Suisse, et Zurich est classée deuxième dans le classement mondial, comme étant la plus chère des villes européennes, suivie de près par Genève (3e) et Bâle (4e). Les autres villes européennes sont Copenhague, au Danemark (11e); Londres, au Royaume-Uni (15e); Vienne, en Autriche (21e); et Amsterdam, aux Pays-Bas (25e).

Pour sa part, Tel Aviv (Israël) est considérée comme la ville la plus chère du Moyen-Orient pour les salariés internationaux. Elle occupe la sixième place du classement mondial. Les autres villes chères de cette région sont situées aux Émirats arabes unis, à savoir Dubaï (31e) et Abu Dhabi (61e). Les villes saoudiennes telles que Riyad (103e) et Jeddah (111e) se classent au milieu, suivies de près par Amman, en Jordanie (115e) et Manama, au Bahreïn (117e).

New York (7e) reste la ville la plus chère de la région Amériques, suivie de Nassau, aux Bahamas (16e). Les autres villes américaines sont classées entre la 17e et la 112e place : Los Angeles (17e), San Francisco (19e), Honolulu (20e), Washington (29e), Chicago (36e) et Cleveland (112e).