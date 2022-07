Congo-Brazzaville: Covid-19 - Résurgence des contaminations à Brazzaville et Pointe-Noire

Après quelques mois de répit, une nouvelle vague d'infections à la covid-19 est signalée à Brazzaville et Pointe-Noire. Le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, l'a annoncé le 14 juillet lors d'une communication sur la pandémie faite à l'endroit du personnel soignant du Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville (CHU-B).

La communication a été organisée par le ministère, avec l'appui de l'Organisation de coordination et de coopération pour la lutte contre les grandes endémies en Afrique centrale, via Gutenberg Global agency, à l'endroit des chefs de service et coordonnateurs des soins évoluant au CHU-B. Elle a porté sur la pertinence de la vaccination anti covid-19 pour susciter le changement de comportements auprès de ces agents soignants.

S'exprimant à cet effet, le ministre de la Santé et de la Population est revenu sur la résurgence de la pandémie à travers le monde, plus particulièrement en France qui subit actuellement une septième vague. Au Congo, a-t-il dit, la maladie qui a connu un répit depuis un moment a refait surface dans les deux agglomérations, considérées comme principaux foyers depuis son apparition au Congo.

" De nos jours, les infections au coronavirus sont reparties en hausse à travers le monde, avec à la clé plusieurs décès. Les victimes sont en majorité des personnes de troisième âge insuffisamment vaccinées. En ce qui concerne le Congo, au 17 juin 2022, le pays a enregistré 183 nouvelles infections au covid-19, réparties entre Brazzaville et à Pointe-Noire ", a souligné Gilbert Mokoki.

Ainsi, pour anticiper sur la nouvelle vague des contaminations, le ministre de la Santé a indiqué que le gouvernement a pris le " ferme engagement d'accroître la communication et la sensibilisation ", afin de susciter une adhésion massive de la population à la vaccination, seul moyen sûr pour contrarier la maladie qui a déjà fait 186 morts au Congo.

Présentant son enquête sur la pandémie, le directeur di Programme élargi de vaccination, le Dr Alexis Mourou Moyoka, a fait savoir que jusqu'à ce jour, 11,31 % seulement de Congolais se sont faits vacciner. Un taux vaccinal encore en deçà des attentes du gouvernement qui mise sur 60% pour espérer atteindre l'immunité collective. Pour ce faire, il a invité l'ensemble des Congolais à se faire vacciner, soulignant que plus d'un million de doses sont actuellement disponibles à cet effet.