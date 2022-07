Congo-Brazzaville: Processus électoral - Des observateurs nationaux recommandent la réforme du système de production des cartes

Les observateurs nationaux du Comité de suivi de la convention pour la paix et la reconstruction du Congo ont, entre autres, suggéré la réforme urgente du système actuel de production et de distribution des cartes d'électeur en République du Congo.

La mission d'observation nationale des élections a déployé 209 observateurs à travers tout le pays, dans le cadre des élections législatives et locales des 4 et 10 juillet derniers. Après avoir observé les élections dans onze départements, sauf dans la Likouala à cause des difficultés de déplacement, la mission d'observation nationale a formulé un certain nombre de recommandations.

Adressées à la fois au gouvernement, à la Commission nationale électorale indépendante, aux acteurs politiques, à la société civile, à l'administration électorale et aux futurs candidats aux élections, ces contributions visent à améliorer le système électoral national.

Décentralisées cette année, la production et la distribution des cartes d'électeurs ont été, sans nul doute, l'un des points faibles des élections législatives et locales. " La distribution des cartes d'électeur est apparue discutable ", ont souligné les observateurs nationaux avant de suggérer " la réforme urgente du système actuel de production et de distribution des cartes d'électeur ".

Ils ont aussi recommandé la formation continue des acteurs électoraux et des délégués des candidats ; l'acheminement à temps du matériel électoral ; l'établissement plus efficient des listes électorales ; la mise en œuvre effective de la recommandation relative à la réforme de l'état civil. Les autres suggestions concernent l'augmentation du nombre de bureaux de vote aussi bien pour le vote spécial de la force publique que pour le vote général ; l'amélioration de la qualité du matériel électoral ; l'éclairage moderne des bureaux de vote.

Outre ces contributions, les observateurs nationaux ont mentionné que la campagne électorale s'est déroulée, du 24 juin au 8 juillet, sur toute l'étendue du territoire national, sans incidents majeurs et dans un climat général de paix. Selon eux, la campagne a donné la preuve de l'enracinement progressif de la culture de paix et de la démocratie dans le pays. " L'engouement de la jeunesse pour la gestion de la cité a été également noté. Cette campagne a aussi révélé le comportement indélicat et blâmable de certains acteurs politiques, voire les velléités de violence.

Dans les grandes villes, l'affluence a été généralement timide dans la matinée et moyenne l'après-midi ; les délégués des candidats ont reçu copie des procès-verbaux des dépouillements par bureau de vote ", a relevé la mission d'observation nationale, coordonnée par le commissaire général du Comité de suivi, Marius Mouambenga.

Les observateurs nationaux du Comité de suivi de la convention pour la paix et la reconstruction du Congo ont, enfin, estimé que le double scrutin du 10 juillet s'est déroulé dans un climat de paix et en " toute transparence ", appelant tous les candidats à se référer à la loi électorale en cas de contestation.

" Nous lançons un vibrant appel à tous les candidats pour qu'ils se réfèrent à la loi électorale en toute circonstance, qu'ils privilégient le Congo et continuent d'œuvrer ensemble pour consolider la paix, la démocratie, l'unité et la concorde nationales ", ont-ils conclu.