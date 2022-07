Congo-Brazzaville: Fonction publique - L'âge de la retraite prolongé à 65 ans

La réunion du Conseil des ministres du 13 juillet, à Brazzaville, a décidé du relèvement de l'âge de la retraite de 60 à 65 ans. La décision du relèvement de l'âge limite d'admission à la retraite intègre une série d'innovations intervenues dans la loi portant statut général de la fonction publique. Cette limite d'âge est passée de 65 à 70 ans pour les cadres placés hors catégories ; de 60 à 65 ans pour les fonctionnaires de la catégorie I ; de 60 à 63 ans pour les fonctionnaires de la catégorie II et de 57 à 60 ans pour les fonctionnaires.

Ce relèvement est justifié par plusieurs raisons, à savoir permettre aux citoyens recrutés tardivement de travailler plus longtemps afin de bénéficier d'une pension ; permettre à l'administration de bénéficier davantage de l'expertise de certains de ses cadres expérimentés et mettre fin aux demandes pressantes des autorités administratives relatives aux prolongations d'activités de leurs cadres dont la présence demeure indispensable et enfin assurer l'équilibre nécessaire du régime de sécurité sociale des fonctionnaires fortement pénalisé par les départs massifs à la retraite.

Des innovations

Au titre des autres innovations, il convient de noter que l'accès aux corps hors catégories se fera désormais par décret en Conseil des ministres pour préserver le caractère rigoureux et sélectif de l'accès à ce statut. Le télétravail, qui permet d'assurer la continuité du service public en cas de circonstances de nature à empêcher l'agent de se rendre à son poste de travail, est également une autre innovation.

L'évaluation du fonctionnaire sera désormais effectuée sur la base d'un contrat d'objectifs et de performance signé entre le supérieur hiérarchique et le fonctionnaire. Elle permettra de mesurer les performances du fonctionnaire et d'atteindre les objectifs escomptés.

La validation des acquis professionnels est une procédure visant à rétablir une certaine parité entre les acquis de l'enseignement classique et ceux résultant de parcours parallèles ou autodidactes. Les mécanismes de validation des acquis de l'expérience professionnelle permettront au fonctionnaire d'accéder à un stage de qualification sur la base de ses aptitudes professionnelles.

L'instauration du contrat spécial permettant à l'Etat, pour nécessité de service, de recourir à l'expertise des fonctionnaires admis à la retraite pour une durée déterminée.