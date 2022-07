Sénégal: Rufisque - Le candidat de YAW invite les populations à "consolider la victoire des locales"

Rufisque — Le maire de Rufisque, Omar Cissé, appelle à voter les candidats de la coalition YAW-Wallu dont il est la tête de liste départementale pour les législatives du 31 juillet prochain, en vue de consolider la victoire des formations concernées lors des dernières locales.

"Tout le monde doit voter le bulletin Yewwi Askan Wi, si vous le faites, la victoire qu'on a eue lors des locales" du 23 janvier dernier "sera plus nette lors de ces législatives", a-t-il dit à la presse.

L'édile de Rufisque, candidat à la députation, intervenait mercredi lors d'un rassemblement des responsables de la coalition formée par Yewwi Askan Wi et Wallu Sénégal, mercredi, à Mérina, au siège de YAW.

Selon le maire de Rufisque, avec la victoire de l'opposition à Rufisque à l'issue des dernières locales, "un espoir est né dans cette ville (...) parce que la plupart des mairies remportées par YAW ont posé des actes qui ont suscité un grand espoir".

Il a invité les populations à "accompagner cet espoir en faisant de leurs maires des députés à l'Assemblée nationale", assurant que de cette manière leur travail "sera plus renforcé".

"Député à l'Assemblée nationale, nous allons interpeller les ministres sur les chantiers de l'Etat à Rufisque et c'est que les députés de Rufisque auraient dû faire, c'est ce que devraient faire les députés de Rufisque qui se disent amis du chef de l'Etat", Macky Sall, a martelé Oumar Cissé.

Pour la tête de liste de la coalition Yaw-Wallu, "Rufisque a tellement pleuré qu'elle n'a plus de larmes, mais aujourd'hui, ses fils ont grandi et vont assumer leurs responsabilités avec ou sans le régime qui n'a plus que 15 mois pour laisser la place".

Omar Cissé pronostique que le prochain président de la République "sera issu des rangs de Yewwi Askan Wi" et "prendra le pouvoir avec toutes les communautés pour redresser ce pays qui en a tant besoin".

Le département de Rufisque, qui compte la plus grande superficie foncière avec 360 Km2, contre 200Km2 pour les autres, accueille désormais toute l'extension urbaine de la région, note l'édile.

"Cela veut dire que toute les populations de la région cherchent à avoir une maison dans ce département, mais ce qui me fait me fait peur, c'est qu'aucune mesure d'anticipation n'a été prise pour tenir en compte cette donne, aucune planification territoriale pour prévenir les catastrophes", a-t relevé.

"Les enjeux ne sont pas compris par l'Etat mais en tout cas nous députés, nous porterons haut la voix du département de Rufisque", a promis le candidat de YAW-Wallu dans le département de Rufisque.

Les responsables de la coalition YAW-Wallu mise sur des visites de proximité, depuis le lancement officiel de la campagne des législatives, dimanche.

Ils ont ainsi rencontré des chefs coutumiers, des notables, chefs de quartiers, pour partager avec les citoyens leur programme.