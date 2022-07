Ile Maurice: Triathlon - Le Morne - Bonne préparation avant les Jeux du Commonwealth et autres échéances sportives

Les restrictions sanitaires ont été levées à temps. Car le samedi 9 juillet, la Fédération Mauricienne de Triathlon (FMTri) a pu donner la chance aux athlètes qui prendront part aux Jeux du Commonwealth à Birmingham (28 juillet- 8 août) ainsi qu'à ceux qui voudraient faire partie de la sélection qui concourra aux Jeux de la CJSOI (4 au 11 décembre à Maurice) de se préparer.

En outre, selon Alain St Louis, la compétition au Morne a également donné la possibilité aux compétiteurs de se situer avant la tenue des championnats de Maurice qui auront le 20 août prochain. Lesquels seront déterminants pour se qualifier pour les championnats d'Afrique de triathlon à Agadir, Maroc, en septembre.

Commençons par ceux qui représenteront Maurice aux Jeux du Commonwealth à Birmingham. Pour Laurent L'Entêté et Julie Staub, le triathlon sprint de samedi au Morne leur a permis de retrouver des sensations, indépendamment du chrono réalisé par eux (voir hors-texte). A les entendre, ils avaient besoin de saisir cette dernière opportunité avant de quitter le pays le 22 juillet prochain pour l'Angleterre.

Chez les plus jeunes présélectionnés pour les jeux de la CJSOI, Adrien Toulet a été égal à lui-même, réussissant au passage une excellente performance en supersprint, soit 35 minutes et 00 secondes. Son ami Raphaël Gérard, qui a pris la deuxième place, a regretté l'absence de Thomas Leung For Sang, au repos pour cause de blessure. Bien qu'ayant à s'améliorer encore en natation, il a réalisé des progrès en ce domaine. Quant à Riya Dhurma, elle ne cesse de montrer plus d'engagement dans sa course. Sortant de l'eau juste après Adrien Toulet, elle a fait de meilleurs temps à vélo ainsi qu'en course à pied.

Enfin, on a pu assister au grand retour de Rémy Gérard, 21 ans, sur la distance standard, après 2 ans et demi d'absence en raison du confinement et de ses études en France (Ndlr : il a décroché à Montpellier, France, un diplôme de maître-nageur et d'animateur sportif pour tous). Bouclant la distance en 2 heures, 12 minutes et onze centièmes, il a montré qu'il était très motivé à l'idée de prendre part aux championnats d'Afrique à Agadir au Maroc en septembre. Et ce, dans la catégorie U23. Mais pour être sélectionné, il lui faudra obtenir sa qualification aux championnats de Maurice.

Alain St Louis, nous en dit plus à ce sujet : " Comme il n'y a plus de restrictions sanitaires, nous avons pu donner la chance aux athlètes de se préparer. C'était une dernière occasion pour ceux qui iront aux Jeux du Commonwealth de se situer ici. Mais la FMTri a aussi organisé ce triathlon en prévision de la préparation des athlètes pour les championnats de Maurice qui auront lieu le 20 août. Ces championnats serviront de tremplin pour les championnats d'Afrique qui se tiendront à Agadir du 23 au 25 septembre. Les catégories Youth à monter sont concernées. Par ailleurs, le triathlon au Morne samedi leur a aussi permis aux jeunes de faire le parcours qui leur sera destiné aux Jeux de la CJSOI " affirme président de la FMTri.

Notons enfin que la distance standard (1500 m de natation, 40 Km de vélo et 10 Km de course à pied) prévue au programme de samedi dernier, a aussi donné la possibilité à certains triathlètes de s'entraîner en vue de leur participation à un Iron Man à Tallinn en Estonie, le 6 août prochain. Vous l'aurez compris, la compétition du Morne a été appréciée de tous.

Ils ont dit :

Adrien Toulet : " Je trouve que j'ai bien nagé mais j'aurais pu mieux faire s'il y avait eu moins de courant. Les conditions étaient un peu dures pour faire un bon temps en natation. Je n'ai pas perdu de temps dans la transition. J'ai eu beaucoup de poussée à vélo en raison du vent. J'ai essayé de tout mettre en cyslicmepour gagner du temps. En course à pied, j'ai donné ce qui restait mais je pense que j'aurais pu mieux courir ".

Raphaël Gérard : " Cela a été ma meilleure course à ce jour. Je suis content de ma natation aujourd'hui. J'étais assez à l'aise. Malgré le courant, j'ai essayé de tenir jusqu'au bout. Je suis aussi satisfait de ma course à vélo. J'étais toujours au maximum. En revanche, c'est en course à pied que j'estime avoir moins bien fait. Je trouve que je ne suis pas allé assez à fond. Et le fait que Thomas Leung For Sang n'ait pas été là (Ndlr : blessé au genou), je me suis retrouvé un peu seul et la motivation était moins forte pour courir. Car normalement, j'essaie de le rattraper mais aujourd'hui, il n'était pas là ".

Riya Dhurma : " J'ai aimé ma prestation à vélo, que j'ai trouvé meilleure qu'au dernier triathlon. J'ai fait mes meilleurs temps sur les boucles. En course à pied, j'ai essayé, au commencement de garder un bon rythme. Mais à la fin j'étais assez essoufflé et j'ai juste donné tout ce que j'avais pour terminer la course ".

Laurent L'Entêté : " Le courant ne m'a pas gêné. Tous les entraînements que j'ai eus ont donné leurs fruits aujourd'hui. A vélo, en course à pied, tout s'est passé comme il le fallait. Je n'étais pas venu pour faire un chrono mais pour me sentir bien. J'ai été impressionné par les sensations que j'ai éprouvées. Par ailleurs, je ne me soucie pas du temps que je fais actuellement ; je regarde seulement si je fais une bonne course et si j'ai un bon classement. Cette semaine, je récupérerai d'abord, puis me préparerai avant mon départ pour Birmingham. A mon retour des Jeux du Commonwealth, je reprendrai les entraînements pour les championnats d'Afrique. Je remercie mes entraîneurs Axel Adam pour la natation, Robert Steulet pour le cyclisme, Menon Ramsamy pour la course à pied, Billy Jean pour la préparation physique à Synergie, ainsi que mon chiropracteur et mon masseur.

Julie Staub : " Aujourd'hui, à cette course de préparation, l'objectif était de se donner à fond dans les trois disciplines avant de partir pour Birmingham. Pour moi, c'est réussi. Je n'ai pas eu d'adversaire aujourd'hui. Certes, d'en avoira peut donner un petit plus. Mais l'objectif était de ressentir des sensations. On partira le 22 juillet pour les Jeux du Commonwealth (Ndlr : Le triathlon aura lieu le 29 juillet en Angleterre) En passant, je remercie mes sponsors AXYS et Alliance Media pour leur soutien".

Rémy Gérard : " Cette course c'était pour me situer avant les championnats de Maurice de triathlon en août, avant que la FMTri ne procède à la sélection pour les championnats d'Afrique à Agadir, Maroc (23-25 septembre). Si je suis pris je vais concourir dans la catégorie U23. J'ai changé quelque chose dans ma routine. Je côtoie maintenant une nutritionniste en la personne d'Aurélie Halbwachs. Je suis allé la voir à mon retour à Maurice car j'avais besoin qu'elle m'aide au niveau des crises d'estomac dont j'avais souffert à des compétitions auxquelles j'avais pris part en Italie et en Tunisie.

Grâce à cela, j'ai senti un changement radical dans ma préparation. On a tout revu. En natation, je me suis senti bien. A vélo, j'ai tout donné. En course à pied, j'ai eu une excellente foulée que j'ai pu garder jusqu'à la troisième boucle. A Maurice, je reprends tout à 200%. Je me donne le temps qu'il me reste (trois mois de vacances) pour revenir plus en forme pour cette course en août et les championnats d'Afrique qui restent l'objectif principal ".

Sept Mauriciens en Estonie, en août, pour un Iron Man et un half Iron Man

Selon Charles Cartier, qui participait au triathlon sur la distance standard au Morne,six Mauriciens participeront à un Iron Man à Tallinn en Estonie, le 6 août. Ce sont Thérèse Chan Kin, Franck Newton, Jodi Naidoo, Yohanna Laroque, Marius Rabenarivo et Charles Cartier, lui-même. Gérard Chan Kin, lui, sera en lice dans le half Iron Man.

" On se prépare depuis deux ans. Le gros challenge pour tout le monde sera la natation dans le lac qui est très froid. Ce sera dans la mer baltique et nous serons en combinaison. Ce sera une première expérience car même en plein hiver ici, on n'arrive pas à avoir exactement les mêmes conditions que ce qu'on aura à Tallinn. Nous aurons 16 heures pour faire l'Iron Man. Cela commencera à 6 heures du matin. Pour Jodi Naidoo et Franck newton, ce sera un baptême du feu. Marius Rabenarivo et Yohanna Laroque ont déjà pris part à leur premier Iron Man en 2019, à Langkawi, Malaisie. Quant à moi, ce sera mon cinquième départ " déclare Charles Cartier.