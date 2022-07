Algérie: Code communal et de wilaya - Nécessité d'associer tous les intervenants et spécialistes

Alger — Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Kamal Beldjoud, a affirmé jeudi à Alger que ses services veillent "à consulter tous les intervenants et spécialistes" dans le cadre de la révision du code communal et de wilaya pour sortir avec une loi servant à la fois les intérêts du citoyen et de l'élu.

Dans une déclaration à la presse, en marge de la clôture de la session ordinaire du Conseil de la nation, M. Beldjoud a souligné que dans le cadre de la révision du code communal et de wilaya qui sera soumis au Parlement lors de la prochaine session, tous les intervenants et spécialistes seront consultés pour sortir avec une loi qui accorde toutes les prérogatives au président d'APC et apporte des solutions aux problèmes des citoyens".

Pour rappel, la réouverture des frontières terrestres avec la Tunisie est prévue pour le 15 juillet, en application de la décision commune du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et son homologue tunisien, M. Kaïs Saïed.