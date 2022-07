Afrique: Guerre en Ukraine - 4 "mercenaires" sénégalais tués et 6 autres en fuite

15 Sénégalais se sont portés "mercenaires" en Ukraine, dans les rangs de l'Armée du président Valodymyr Zelensky, pour combattre les militaires russes du président Vladimir Poutine et leurs alliés du Donbass, région située dans l'Est de l'Ukraine. Selon des données publiées avant-hier, mardi 12 juillet 2022, par le ministre russe de la Défense, 4 parmi eux ont été tués et 6 autres ont fui le théâtre des opérations. Il reste donc 5 mercenaires sénégalais combattant aux côtés de l'Armée ukrainienne, dans une guerre où l'Armée russe et ses alliés du Donbass, prennent de plus en plus le dessus.

Des Sénégalais qui entrent en guerre contre la deuxième plus grande Armée du monde. En tout cas, c'est le moins qu'on puisse dire. Partant des données publiées avant-hier, mardi 12 juillet 2022, par le ministre russe de la Défense, l'appel à des volontaires du président ukrainien, Valodymyr Zelensky, relayé par les représentations diplomatiques de l'Ukraine dans le monde, a trouvé oreille attentive auprès de certains de nos compatriotes.

A en croire la source russe, en tout, 15 Sénégalais se sont portés "mercenaires" en Ukraine, dans les rangs de l'Armée du président Valodymyr Zelensky, pour combattre les militaires russes et leurs alliés du Donbass, région située dans l'Est de l'Ukraine. 4 parmi eux ont été tués et 6 autres ont fui le théâtre des hostilités. Alors, il reste 5 "mercenaires" sénégalais combattant aux côtés de l'Armée ukrainienne. Et ce, dans un contexte de guerre asymétrique où l'Armée de Vladimir Poutine et ses alliés du Donbass prennent le dessus au fur et à mesure que les jours passent.

Nos compatriotes ne sont pas les seules à d'engager au front, avec les Forces ukrainienne, contre l'Armée russe. En atteste, dans le continent africain, au décompte de ces "volontaires", comme les considèrent les autorités ukrainiennes, l'Afrique du Sud est devant avec 85 "mercenaires" présents en Ukraine, dont 38 tués et 39 qui ont fui les combats. Au total, ce sont 198 mercenaires africains qui se sont déplacés en Ukraine depuis le début de la guerre. 61 d'entre eux ont été tués, selon le gouvernement russe et 62 autres ont fui les combats. Il reste actuellement 75 mercenaires africains dans le théâtre des opérations.

Au plan mondial, notamment des côtés européens et américains, la Pologne qui compte 1835 "mercenaires" au front, le Canada 605 et les Etats-Unis d'Amérique (USA) 544 de ses ressortissants sont les pays les plus représentés en Ukraine.

Pour rappel, Moscou a lancé son "opération militaire" en Ukraine, fin février 2022, au nom de la protection des populations pro-russes du Donbass, dont les autorités locales sont en conflit avec Kiev depuis 2014, tandis que l'Ukraine et ses alliés occidentaux dénoncent une guerre d'invasion.