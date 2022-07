Sénégal: BRVM - Hausse de 23,005 milliards de FCFA de la capitalisation des actions

La capitalisation boursière du marché des actions de de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une hausse de 23,005 milliards de FCFA au terme de la séance de cotation du jeudi 14 juillet 2022.

Cette capitalisation s'est établie à 6239,169 milliards de FCFA contre 6216,164 milliards de FCFA le 13 juillet 2022.

L'embellie constatée résulte de la progression de l'indice BRVM Composite qui a gagné 0,37% à 207,27 points contre 206,50 points la veille. Concernant, l'indice BRVM 10, il a progressé plus vigoureusement de 0,70% à 159,66 points contre 158,55 points la veille.

Pour ce qui est de la capitalisation du marché obligataire, elle est en baisse de 8,45 milliards, passant de 8025,043 milliards de FCFA la veille à 8016,593 milliards de FCFA à la fin de la journée de cotation de ce 14 juillet 2022.

La valeur totale des transactions s'est établie à 408,493 millions de FCFA contre 1,047 milliard de FCFA la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Sucrivoire Côte d'Ivoire (plus 7,14% à 1 125 FCFA), ETI Togo (plus 6,25% à 17 FCFA), Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (plus 4,58% à 2 400 FCFA), Crown Siem Côte d'Ivoire (plus 4,48% à 6 250 FCFA) et Nestlé Côte d'Ivoire (plus 2,86% à 7 200 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Sicor Côte d'Ivoire (moins 7,42% à 9 850 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 5,33% à 3 550 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (moins 4,74% à 1 105 FCFA), BOA Sénégal (moins 2,04% à 2 400 FCFA) et Société Générale Côte d'Ivoire (moins 1,36% à 14 500 FCFA).