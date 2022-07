Burkina Faso: Situation nationale - Le Président du Faso demande l'implication des chefs coutumiers et traditionnels pour un retour de la paix

Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba et le Mogho Naba Baongho, chef traditionnel de Ouagadougou, le jeudi 14 juillet 2022 à la présidence du Faso. © : DCRP/présidence du Faso. Éditions Sidwaya

Le Président du Faso, le Lieutenant-Colonel Paul-Henri Sandaogo DAMIBA, a échangé avec les leaders de la chefferie coutumière et traditionnelle du pays, ce jeudi 14 juillet 2022, sur les questions de cohésion, de solidarité et de réconciliation.

Selon l'information rapportée par la direction de la communication de la Présidence, le chef de l'Etat est " convaincu que la chefferie traditionnelle et coutumière a toujours été le garant de l'unité nationale et de la cohésion au Burkina Faso ". Il s'agit donc pour lui de demander leur implication et leur concours pour un retour de la paix au Burkina. Le Président du Faso les a donc invités à orienter leurs efforts vers la recherche de la cohésion et de l'unité nationale.

" La situation actuelle du Burkina Faso nous interpelle tous et surtout les chefs coutumiers et traditionnels en premier lieu car ils sont les dépositaires des valeurs ancestrales et culturelles de notre pays ", a déclaré le Chef de l'Etat.

En outre, Paul-Henri Sandaogo Damiba a invité les populations à faire bloc avec les Forces de défense et de sécurité (FDS) et les engagés civils dans la lutte contre les forces du mal, rapporte la présidence, car, " c'est ensemble que nous allons réussir, c'est ensemble que nous devons réussir ", a soutenu le Président DAMIBA.