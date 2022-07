Afrique: [CAN 2022] / Quart de finale - Le Cameroun dans un sérieux tête-à-tête face au Nigeria

L'étape des quarts de finale de la 12ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminine met aux prises le Cameroun et la redoutable formation du Nigeria. À la baguette de cette confrontation, une qualification pour les demies et le ticket du mondial 2023.

À l'heure de disputer l'étape des quarts de finale de la CAN marocaine le jeudi 14 juillet 2022, le Cameroun a bien des griefs contre le Nigeria. Un succès quasi éternel lors des face-à-face, Un triple sacre concernant le trophée de la compétition et la revanche de quatre finales perdues sont autant de raisons pour lesquelles Ajara Nchout Njoya et ses coéquipières veulent se " venger" .

Outre ces statistiques, le Nigeria affiche une intéressante efficacité devant les buts Camerounais, soit 38 buts marqués contre six seulement encaissés, selon les dires de l'histoire. Ce sont autant de paramètres qui peuvent influencer la quiétude des Lionnes et la défenseuse Claudine Falone Meffometou pense que tout dépend d'elles : " C'est vrai que nous avons toujours perdu face au Nigeria et que c'est une très bonne équipe, mais c'est à nous de mettre tous les éléments pour briser cette chaîne. Il faut tout donner pour cela ", soupire-t-elle.

" Pas de signe indien nigérian... "

Après deux nuls notamment face à la Zambie (0-0) et face au Togo (1-1), le Cameroun accède finalement aux quarts après un succès (2-0) face à la Tunisie. Son sélectionneur Gabriel Zago essaie de bomber le torse avant l'explication face aux Super Falcons: " Il est grand temps de dire au Nigeria que nous aussi nous avons grandi et de les mettre dos au sol " dit-il, avant de poursuivre: " Je ne veux même pas parler de signe indien à briser face aux Nigérianes. Le Nigeria a compris avant beaucoup d'autres nations africaines la valeur du football féminin. Désormais, le Cameroun met aussi tous les moyens nécessaires pour valoriser le foot féminin. C'est pour cela que l'écart entre nos deux nations s'est vraiment rétréci ".

Face aux Camerounaises, le Nigéria a fini par se faire à cette adversité quasi-légendaire et pour le rendez-vous de ce soir, la défenseuse Osinachi Ohale prend la mesure de la situation:

" Le Nigeria a toujours été l'équipe à battre. Quand vous venez à une compétition comme celle-là et que tout le monde veut absolument vous mettre à terre, vous ne pouvez pas vous laisser aller. Vous continuez à travailler, à faire confiance aux gens qui vous entraînent, votre encadrement et vos partenaires ". Elle continue : " Oui, le Cameroun veut nous battre, comme tout le monde. Mais nous, nous voulons continuer à les battre et continuer à gagner. Nous sommes là pour ça et nous n'allons pas nous arrêter ainsi ".

Place à présent au jeu qui à la fin des 90 minutes, verra une des places du dernière carré prise et un ticket pour le mondial 2023, décroché.